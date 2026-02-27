قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل لـ90 ألف جنيه| عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447.. الأسعار والبرامج الكاملة
رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس
ليفانتي يفوز على ألافيس بثنائية في الدوري الإسباني
البوسعيدي : إيران منفتحة على استقبال مفتشين أمريكيين .. وبمقدورهم الوصول للمنشآت النووية
رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS
هل مشاهدة الأفلام الإباحية ليلا تبطل الصيام في رمضان؟ تعرضك لـ11 بلاء
تحرك رسمي في الأهلي بشأن أزمة النادي مع ريبيرو
غدًا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ
عودة زيزو وتريزيجيه.. قائمة الأهلي لمواجهة زد بالدوري غدا
ستراسبورج يتعادل مع لانس 1-1 في الدوري الفرنسي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أون سبورت تنقل الدوري الإسباني لكرة اليد .. ظهور منتظر للسداسي المصري في الملاعب الأوروبية

الدوري الإسباني لكرة القدم
الدوري الإسباني لكرة القدم
إسلام مقلد

نجحت قناة أون سبورت في الحصول على حقوق إذاعة مباريات الدوري الإسباني لكرة اليد، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد باللعبة داخل الشارع الرياضي المصري، خاصة في ظل تواجد عدد من اللاعبين المصريين المحترفين في المسابقة.

ومن المقرر أن تبدأ القناة بث مبارياتها بلقاء قوي يجمع بين برشلونة وفريجو فيكوس لونجرانو، وذلك في تمام العاشرة مساء بعد غدٍ الأحد، في مواجهة مرتقبة ينتظرها عشاق كرة اليد، لما تحمله من إثارة فنية وظهور لعدد من النجوم.

ويشهد الدوري الإسباني هذا الموسم تواجد 6 لاعبين مصريين، في ظاهرة تؤكد قوة الحضور المصري على الساحة الأوروبية.

سيف الدرع يدافع عن ألوان برشلونة، أحد أكبر أندية أوروبا في كرة اليد، بينما يلعب يوسف لؤلؤ ضمن صفوف بوينتي خينيل.

كما يتواجد عمر شريف في نادي سيوداد ريال، وأحمد الخواجة في صفوف جوادالاخارا، فيما يمثل محمود عبد العزيز جدو فريق أتليتكو بلد الوليد.

وينتظر أن يبدأ حمزة وليد قريبًا مشواره الاحترافي مع نادي اليكانتي، ليكتمل المشهد المصري داخل الملاعب الإسبانية.

الحضور المصري اللافت في الليجا الإسبانية لكرة اليد يعكس الطفرة التي تعيشها اللعبة في مصر خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى المنتخبات أو المحترفين، ويمنح الجماهير فرصة متابعة نجومها عن قرب عبر شاشة أون سبورت، في تجربة بث جديدة تفتح نافذة واسعة على واحدة من أقوى الدوريات الأوروبية في اللعبة.

قناة أون سبورت أون سبورت الدوري الإسباني لكرة اليد الدوري الإسباني كرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

حالة الطقس

أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

فوائد البنوك

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

عقب حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. ننشر كواليس 18 ساعة تحقيقات

كواليس 18 ساعة من التحقيقات مع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد| تفاصيل

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

الأهلي

النادي الأهلي يتفوق على عمالقة أوروبا في التصنيف العالمي الجديد

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب عن إيران : لست سعيدا بحقيقة عدم استعدادهم لمنحنا ما نحتاجه

زلزال

بقوة 4.7 درجة .. زلزال يضرب منطقة شماخينسكي بأذربيجان

الجيش الباكستاني

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 12 جنديا خلال الهجوم الأفغاني على البلاد

بالصور

ضبط قائدي الدراجات النارية والسيارات الملاكي المخالفين بشوارع الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد