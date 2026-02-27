أون سبورت تنقل الدوري الإسباني لكرة اليد .. ظهور منتظر للسداسي المصري في الملاعب الأوروبية

نجحت قناة أون سبورت في الحصول على حقوق إذاعة مباريات الدوري الإسباني لكرة اليد، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد باللعبة داخل الشارع الرياضي المصري، خاصة في ظل تواجد عدد من اللاعبين المصريين المحترفين في المسابقة.

ومن المقرر أن تبدأ القناة بث مبارياتها بلقاء قوي يجمع بين برشلونة وفريجو فيكوس لونجرانو، وذلك في تمام العاشرة مساء بعد غدٍ الأحد، في مواجهة مرتقبة ينتظرها عشاق كرة اليد، لما تحمله من إثارة فنية وظهور لعدد من النجوم.

ويشهد الدوري الإسباني هذا الموسم تواجد 6 لاعبين مصريين، في ظاهرة تؤكد قوة الحضور المصري على الساحة الأوروبية.

سيف الدرع يدافع عن ألوان برشلونة، أحد أكبر أندية أوروبا في كرة اليد، بينما يلعب يوسف لؤلؤ ضمن صفوف بوينتي خينيل.

كما يتواجد عمر شريف في نادي سيوداد ريال، وأحمد الخواجة في صفوف جوادالاخارا، فيما يمثل محمود عبد العزيز جدو فريق أتليتكو بلد الوليد.

وينتظر أن يبدأ حمزة وليد قريبًا مشواره الاحترافي مع نادي اليكانتي، ليكتمل المشهد المصري داخل الملاعب الإسبانية.

الحضور المصري اللافت في الليجا الإسبانية لكرة اليد يعكس الطفرة التي تعيشها اللعبة في مصر خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى المنتخبات أو المحترفين، ويمنح الجماهير فرصة متابعة نجومها عن قرب عبر شاشة أون سبورت، في تجربة بث جديدة تفتح نافذة واسعة على واحدة من أقوى الدوريات الأوروبية في اللعبة.