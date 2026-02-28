قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
10 كلمات تقال بعد انتهاء العشر الأوائل من رمضان.. اغتنم باقي الشهر
كيف خطط السادات لمفاجأة نصر العاشر من رمضان وخدع العالم بذكائه
ترامب:سنبدد أسطولهم البحري والجيش الأمريكي ينفذ عملية لتدمير صواريخ إيران
الشرطة الإيرانية: الوضع تحت السيطرة ولا يوجد أي سبب للقلق
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وزد في الدوري الممتاز
الهروب خارج إسرائيل.. العشرات يسجلون طلبات إجلاء من دولة الاحتلال
مسؤول أمريكي: نفذنا ضربات جوية وبحرية ضد إيران
ترامب: سندمر صواريخ إيران وسنقضي على برنامجها الصاروخي
عاجل| وكالة إرنا الإيرانية: الرئيس مسعود بزشكيان بخير
إطلاق 7 صواريخ.. دوي انفجارات قرب مقر إقامة المرشد الإيراني
وكالة تسنيم: إيران تستعد للانتقام ورد ساحق على الكيان الصهيوني
بوسي تتألق في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

بوسي
بوسي
هاجر هانئ

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة بوسي في أحدث ظهور لها


تألقت بوسي في الصور بإطلالة راقية، حيث ظهرت مرتدية بنطلون كاروهات باللون البني مع ڤيست بنفس اللون ونسقت معهما قميص أبيض.

أكملت بوسي إطلالتها بـ بالطو باللون البني، مع حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي أنيق.
أما من الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

