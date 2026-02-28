بوسي تتألق في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة بوسي في أحدث ظهور لها



تألقت بوسي في الصور بإطلالة راقية، حيث ظهرت مرتدية بنطلون كاروهات باللون البني مع ڤيست بنفس اللون ونسقت معهما قميص أبيض.

أكملت بوسي إطلالتها بـ بالطو باللون البني، مع حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي أنيق.

أما من الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.