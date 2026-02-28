نتنياهو يزعم: العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران يهدف لإزالة تهديدها

زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل والولايات المتحدة شرعتا في عملية لإزالة الخطر الوجودي الذي يمثله النظام في إيران.

وقال نتنياهو: يجب ألا يتسلح النظام الإيراني بأسلحة نووية تمكنه من تهديد البشرية جمعاء.

وأضاف نتنياهو: عملنا المشترك سيهيئ الظروف اللازمة للشعب الإيراني الشجاع ليأخذ مصيره بين يديه.

وأردف نتنياهو: حان الوقت لجميع فئات الشعب الإيراني للتخلص من نير الاستبداد وإقامة إيران حرة ومسالمة.

من جانبها كشفت شبكة سي إن إن نقلا عن مصدرين، عن وجود خطط لدي الجيش الأمريكي بأن تستمر الهجمات لعدة أيام.

فيما ذكرت القناة ١٢ الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله بأن قرار الهجوم على إيران تم اتخاذه خلال زيارة نتنياهو إلى واشنطن.