انفجار هائل في أبوظبي..تعرض مركز أمريكي لهجوم بالبحرين..وبيان قطري
إيران تعلن بدء «الوعد الصادق 4» للرد على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
أخبار العالم

نتنياهو يزعم: العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران يهدف لإزالة تهديدها

محمد على

زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل والولايات المتحدة شرعتا في عملية لإزالة الخطر الوجودي الذي يمثله النظام  في إيران.

وقال نتنياهو: يجب ألا يتسلح النظام الإيراني بأسلحة نووية تمكنه من تهديد البشرية جمعاء.

وأضاف نتنياهو: عملنا المشترك سيهيئ الظروف اللازمة للشعب الإيراني الشجاع ليأخذ مصيره بين يديه.

وأردف نتنياهو: حان الوقت لجميع فئات الشعب الإيراني للتخلص من نير الاستبداد وإقامة إيران حرة ومسالمة.

من جانبها كشفت شبكة  سي إن إن نقلا عن مصدرين، عن وجود خطط لدي الجيش الأمريكي بأن تستمر الهجمات لعدة أيام.

فيما ذكرت القناة ١٢ الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله بأن قرار الهجوم على إيران تم اتخاذه خلال زيارة نتنياهو إلى واشنطن.

نتنياهو الاحتلال امريكا عدوان

