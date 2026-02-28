قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إصابة 10 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بصحراوي البحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي السريع بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي واخري ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية عند الكيلو 85 اتجاه الإسكندرية.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 10 أشخاص من محافظات الفيوم، القاهرة، الجيزة، بني سويف، سوهاج، والمنوفية.

وأسفر الحادث عن إصابة كريم عزت روبي، 23 عاما، مقيم الفيوم، يوسف أحمد عثمان، 28 عاما، مقيم القاهرة، أسامة محمد لملوم، 17 عاما، مقيم الجيزة، محمد لملوم محمد، 66 عامًا، مقيم  الجيزة، إبراهيم السيد أحمد، 40 عامًا، مقيم الجيزة.

كما أصيب أحمد جمال عبود، 27 عاما، مقيم بني سويف، إبراهيم حسن فاروق، 30 عاما، مقيم عين شمس، محمد حربي حسن، 17 عاما، مقيم سوهاج، عبد الرحيم محمود عطية، 27 عاما، مقيم سوهاج، عبد العزيز عبد الجليل، 42 عاما، مقيم  المنوفية.

وكشف الفحص الطبي الأولي أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل جميع الحالات إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في أسباب وملابسات الواقعة.

