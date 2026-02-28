نائب مهنئا بذكرى العاشر من رمضان: تجسد روح التضحية ونستلهم منها الدروس

تقدم الدكتور مجدي مرشد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة البواسل، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وقال مرشد إن ذكرى العاشر من رمضان تمثل محطة وطنية بارزة لاستذكار الانتصار العظيم في حرب أكتوبر 1973، مؤكداً أن هذه المناسبة تجسد روح التضحية لقواتنا المسلحة في معركة العزة والكرامة

وأضاف مرشد أن ذكرى العاشر من رمضان تظل درساً خالدًا في صمود الأمة وقدرتها على مواجهة التحديات والصعاب، خاصة في ظل التطورات الراهنة بالمنطقة، والتي تستدعي التمسك بالثوابت الوطنية وتعزيز الجاهزية لحماية الأمن القومي.

وأشار إلى أن انتصارات العاشر من رمضان لم تكن مجرد معركة عسكرية، بل رسالة للعالم عن إرادة الشعب المصري في الدفاع عن أرضه وحقوقه، مشدداً على أهمية استلهام هذه الدروس في مواجهة التحديات الحالية، وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي.