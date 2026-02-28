قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفارة مصر بالدوحة تهيب بالمصريين الالتزام بتعليمات السلامة في ضوء التطورات الإقليمية
قرب على 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026
ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين
لو على البحر ولابس مايوه.. هل يجوز الصلاة به؟ علي جمعة يجيب
نتنياهو: دمرنا مقر المرشد الإيراني خامنئي في قلب طهران
الأرصاد تحذر: 3 ظواهر جوية غدًا والصغرى تصل إلى صفر مئوية
توك شو

سائق تروسيكل رزقه الله ست بنات ويقابل الليثي صدفة .. ويجبر بخاطره

عمرو الليثي
عمرو الليثي
عبد الخالق صلاح

 قال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة الحلقة الثانية من برنامج " أجمل ناس " علي شاشة الحياة أننا يوميا نقابل الناس البسطاء ونقدم لهم حوائز مالية تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم" كما اننا نذهب الي أهالينا من الفلاحين ونستمع اي تجربتهم في الزراعة وأيضا من خلال فقرة" نهر الخير " نقدم المشاريع الخيرية لأهالينا في كافة المحافظات 

وأضاف ان الدنيا لسه بخير وهنحاول طوال حلقات البرنامج في إسعاد القلوية الحزينة والمرضي ونسعد قلوبهم ويارب خلال شهر رمضان نملا حياتكم خير وبركة وسعادة 

وافتتح الليثي الحلقة بالتأكيد علي اهمية ان تخرج من الشهر الكريم وانت كسبان وفائز بالحسنات وان تقدم اعمال صالحة وصدقات وجبر خاطر  حتي ولو بابتسامة ونجتهد في العبادات 

والتقي الليثي من خلال فقرة سيارة المفاجأت مع سائق تروبيكال يسير في الشارع واستوقفه وتحدث معه  عن اسمه وعمله فاجاب ان اسمه عبد الحميد وانه يعمل علي التروسيكل والحمد لله مستورة وممكن اكسب ٣٠٠ جنيه او ١٠٠ جنيه 

وقال انني متزوج ولدي ست بنات واندهش الإعلامي عمرو الليثي وقال له ان شاء الله تدخل الجنة بحسن تربيتهم  ، وعقب السائح انني أكافح لتربيتهم بالحلال وهم في مراحل التعليم المختلفة وادعو الله أن يوفقنني وافرح بنجاحهم وادعوا الله وانا علي الإفطار ان يستر بناتي ويرزقني 

ووجه الليثي الشكر له علي مجهوده وجبر بخاطره موجها له سوال بسيط حتي يعطيه جائزة مالية ، وبالفعل أهداه جائزة مالية قدرها خمسة الاف جنيه 

وسط سعادته وفرحته

ويذكر أن برنامج "أجمل ناس" يذاع يومياً في الساعة ٦:١٥ بعد الإفطار خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع.

وأكبر مسابقة في المعلومات المختلفة  في شهررمضان الكريم على شاشات قنوات الحياة، مع أصحاب المهن المختلفة، وأيضاً مع سيارة "المفاجأت" وتحقيق الأمنيات لأهالينا ودعمهم وادخال البسمة والسرور علي قلوبهم.

عمرو الليثي سائق تروسيكل أجمل ناس

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

صواريخ ايران

عاجل | رويترز: دوي انفجار في دبي ووفاة مقيم في أبوظبي

سمسم شهاب

طموح وأحلام | سمسم شهاب يكشف لأول مرة تفاصيل جديدة عن مشواره الفني

ممدوح شاهين

ممدوح شاهين يكشف: محمد مشيش المنتج الأهم في مصر وليس السبكي

بركة رمضان

«بركة رمضان» يواصل تصدر السوشيال ميديا لليوم الثامن على التوالي

بالصور

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

بعد وفاة نجم شهير.. لماذا يرتفع سرطان القولون بين الشباب؟

الأرض المحروقة.. تعرف على أبرز القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

