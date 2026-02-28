سائق تروسيكل رزقه الله ست بنات ويقابل الليثي صدفة .. ويجبر بخاطره

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة الحلقة الثانية من برنامج " أجمل ناس " علي شاشة الحياة أننا يوميا نقابل الناس البسطاء ونقدم لهم حوائز مالية تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم" كما اننا نذهب الي أهالينا من الفلاحين ونستمع اي تجربتهم في الزراعة وأيضا من خلال فقرة" نهر الخير " نقدم المشاريع الخيرية لأهالينا في كافة المحافظات

وأضاف ان الدنيا لسه بخير وهنحاول طوال حلقات البرنامج في إسعاد القلوية الحزينة والمرضي ونسعد قلوبهم ويارب خلال شهر رمضان نملا حياتكم خير وبركة وسعادة

وافتتح الليثي الحلقة بالتأكيد علي اهمية ان تخرج من الشهر الكريم وانت كسبان وفائز بالحسنات وان تقدم اعمال صالحة وصدقات وجبر خاطر حتي ولو بابتسامة ونجتهد في العبادات

والتقي الليثي من خلال فقرة سيارة المفاجأت مع سائق تروبيكال يسير في الشارع واستوقفه وتحدث معه عن اسمه وعمله فاجاب ان اسمه عبد الحميد وانه يعمل علي التروسيكل والحمد لله مستورة وممكن اكسب ٣٠٠ جنيه او ١٠٠ جنيه

وقال انني متزوج ولدي ست بنات واندهش الإعلامي عمرو الليثي وقال له ان شاء الله تدخل الجنة بحسن تربيتهم ، وعقب السائح انني أكافح لتربيتهم بالحلال وهم في مراحل التعليم المختلفة وادعو الله أن يوفقنني وافرح بنجاحهم وادعوا الله وانا علي الإفطار ان يستر بناتي ويرزقني

ووجه الليثي الشكر له علي مجهوده وجبر بخاطره موجها له سوال بسيط حتي يعطيه جائزة مالية ، وبالفعل أهداه جائزة مالية قدرها خمسة الاف جنيه

وسط سعادته وفرحته

ويذكر أن برنامج "أجمل ناس" يذاع يومياً في الساعة ٦:١٥ بعد الإفطار خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع.

وأكبر مسابقة في المعلومات المختلفة في شهررمضان الكريم على شاشات قنوات الحياة، مع أصحاب المهن المختلفة، وأيضاً مع سيارة "المفاجأت" وتحقيق الأمنيات لأهالينا ودعمهم وادخال البسمة والسرور علي قلوبهم.