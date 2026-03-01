حدث في 11 رمضان.. زواج النبي من زينب بنت خزيمة وميلاد المعز لدين الله الفاطمي

حدث في 11 رمضان ..حفل اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك عبر العصور بوقائع غيرت مجرى التاريخ الإنساني، حيث شهد هذا التاريخ في عام 13 هـ انتصاراً إسلامياً مؤزراً في موقعة "البويب" بالعراق بقيادة المثنى بن حارثة، وهو النصر الذي أعاد الثقة للمسلمين بعد هزيمة الجسر.

وفي البعد النبوي، تزوج الرسول ﷺ في مثل هذا اليوم من عام 3 هـ بالسيدة زينب بنت خزيمة تقديراً لصلاحها ومواساة لها، كما شهد العام 319 هـ ميلاد المعز لدين الله الفاطمي مؤسس مدينة القاهرة، بينما أصدر الخليفة المتوكل عام 233 هـ قراراً بتولية ابنه المنتصر شؤون الحجاز واليمن.

وعلى صعيد الصراعات السياسية والكبرى، شهد الحادي عشر من رمضان عام 129 هـ بزوغ دعوة بني العباس في خراسان بقيادة أبي مسلم الخراساني للإطاحة بالأمويين، وفي عام 655 هـ وجه القائد المغولي هولاكو رسالته الشهيرة للخليفة المستعصم يطالبه بالاستسلام، كما سجل التاريخ في هذا اليوم عام 624 هـ وفاة الغازي المغولي جنكيز خان.

وفي الصراع العثماني الصفوي، حقق العثمانيون نصراً كبيراً في معركة "شماهي" بالقفقاس، وشهدت بغداد عام 287 هـ وصول القائد العباسي عباس بن عمرو بعد إطلاق سراحه من أسر القرامطة.

أما في باب المحاكمات والشهادة، فقد استشهد التابعي الجليل سعيد بن جبير في 11 رمضان عام 95 هـ على يد الحجاج بن يوسف الثقفي، وفي عهد السلطان قايتباي عام 875 هـ، قام الأمير يشبك باعتقال قاضي سويقة السباعين بتهمة التزوير في قضايا الأوقاف وقرر عزله نهائياً.

وتظل هذه الذكريات محطة للتأمل في أحداث الرزق والفرج، ومواعيد العبادة كأذان المغرب، واستحضار ما فات من أحداث كوفاة السيدة خديجة وفتح مكة في العاشر من رمضان، ليبقى هذا اليوم شاهداً على صعود دول وسقوط غزاة.