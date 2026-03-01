تكثيف حملات النظافة بشوارع سيدي سالم في كفر الشيخ | صور

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ، برئاسة فتحي يوسف، رئيس المركز والمدينة، اليوم، أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية، والتأكد من رفع التراكمات أولاً بأول.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة المتابعة المستمرة لرفع كفاءة النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك بإشراف ميداني من د. إبراهيم رجب الدسوقي، نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون النظافة والتجميل، وفريق العمل المعاون، لضمان سير العمل وانتظامه بكافة الشوارع والميادين الرئيسية.