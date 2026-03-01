مئات العراقيين يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء بعد اغتيال المرشد الإيراني

شهدت العاصمة العراقية بغداد فجر الأحد توترا أمنيا ملحوظا، بعدما تجمع مئات المحتجين قرب المنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية بينها السفارة الأمريكية، في تحرك احتجاجي أعقب الإعلان عن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس بأن حشودا من المتظاهرين حاولت التقدم باتجاه المداخل الرئيسية للمنطقة المحصنة، إلا أن القوات الأمنية تصدت لهم ومنعتهم من العبور، مشيراً إلى أن محاولات الاقتحام استمرت لفترة رغم الإجراءات المشددة.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت محتجين وهم يقذفون عناصر الأمن بالحجارة، فيما ردت القوات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ومنعهم من اختراق الحواجز الأمنية.

كما أفاد شهود عيان بأن عدداً من المشاركين في الاحتجاج رفعوا أعلام فصائل مسلحة معروفة بقربها من طهران، وسط حالة من الاستنفار في محيط المنطقة الخضراء.