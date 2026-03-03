قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأردن.. إخلاء مؤقت لمبنى السفارة الأمريكية في عمّان بسبب تهديد أمني
عزومة رمضان.. محمد صلاح يستقبل لاعبي ليفربول في منزله
الأزهر: انتهاك سيادة الدول العربية يرفضه الخُلق والدين.. وندعو لوقف الحرب في المنطقة فورا
ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر ريال مدريد أمام خيتافي
جيش الاحتلال يعلن تدمير مركز الاتصالات والدعاية التابع للنظام الإيراني
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
استئناف دخول المساعدات الإنسانية| إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم إلى غزة.. اليوم
أفضل دعاء في جوف الليل لمغفرة الذنوب.. كلمات مستجابة خلال شهر رمضان
ميمي جمال تشعل أحداث الحلقة 13 من «هي كيميا».. وكمياء تطلب العودة لحجاج بعد الطلاق
بعد أنباء انسحاب إيران.. ما مصير مجموعة مصر في كأس العالم 2026؟
عطاء مخلص.. مجلس الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي
10 رابحين.. أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في مسابقة نورانيات قرآنية| فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج الأسد .. حظك اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026: تجنّب الجدال الحاد

برج الأسد
برج الأسد
حياة عبد العزيز

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

مشاهير برج الأسد 

هدى سلطان وفريد شوقي وكارول سماحة وحسن شاكوش وشيماء سيف ومنة شلبي .

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026

عبّر عن أفكارك بلطف وأنجز المهام الصغيرة العمل الجماعي يُسرّع النتائج تجنّب الجدال الحاد والتزم بالحقائق عند الإنفاق. اعتمد على الخطط البسيطة اليوم؛ فالدعم الودود يجعل الإنجازات ذات قيمة حتى في المساء.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

 قد يلتقي العُزّاب بشخصٍ ودودٍ من خلال العمل أو الفعاليات المجتمعية؛ فكن مُنفتحًا ومهذبًا. تجنّب التعليقات المُتكبّرة؛ فالتواضع اللطيف يُعمّق الروابط تُضفي أحاديث العائلة دفئًا إذا استمعت بصبر. 

برج الأسد وحظك اليوم صحيا 

 حافظ على توازن بين حياتك المهنية والشخصية. ابتعد عن ضغوط العمل واقضِ وقتًا أطول مع عائلتك. قد تشعر بآلام في المفاصل، ويجب على كبار السن استشارة الطبيب.  

برج الأسد مهنيا

سيواجه المحامون ومندوبو المبيعات جدولًا زمنيًا مزدحمًا، مما قد يعرضهم للنقد. قد تواجه أيضًا بعض المشاكل مع أحد زملائك في العمل أثناء إحدى الجلسات، يمكن لرجال الأعمال طرح أفكار جديدة جريئة دون أي قلق. 

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

قد تجد بعض النساء أنفسهن متورطات في نزاع عائلي على ملكية عقارية، يمكن لرواد الأعمال التفكير في توسيع أعمالهم، حيث سيجلب المروجون الأموال.

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

وفاة القمص يونان بشرى رياض

وفاة كاهن كنيسة العذراء بالعمرانية.. والبابا تواضروس يقدم العزاء للأنبا ثيؤدوسيوس

انخفاض درجات الحرارة

أمشير يحذر البسوا الشتوي.. طقس الايام المقبلة ودرجات الحرارة

اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين

اللجنة العليا لانتخابات المهندسين: رفض كافة الطعون المقدمة على النتائج بعد فحصها

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: إفطار القوات المسلحة .. رسالة سلام بقوة الردع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

