صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أنشطة توعوية داخل نادى مدينة 6 أكتوبر الرياضي

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في تنفيذ أنشطة ومبادرات توعوية داخل الأندية الرياضية لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان بالتزامن مع دخول الإجازة الصيفية.

وتضمنت مبادرة صندوق مكافحة الإدمان داخل نادى مدينة 6 أكتوبر الرياضي، العديد من الأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة ،حيث تم تنفيذ أنشطة لتوعية زوار النادي وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن التعاطي، من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة، أيضا تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي "16023" للحصول على كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة.

كما تم تنفيذ ورش حكي وألعاب تفاعلية متعددة للأطفال تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال كذلك عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات والتحذير من خطورة التدخين.

وتضمنت الأنشطة للأطفال لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع ،ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذي لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن، كما تم توزيع هدايا ولعب للأطفال مرتبطة برفع وعيهم بأضرار التدخين.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استمرار تنفيذ الأنشطة لرفع وعي الفئات المختلفة بأضرار تعاطى المواد المخدرة، حيث يتم تنفيذ الأنشطة التوعوية في المدارس والجامعات طوال فترة الدراسة، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ برامج التوعية في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" والقٌرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، مع توفير كافة الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية .