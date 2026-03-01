جمال شعبان يحذر من السمنة الصناعية: سبب رئيسي للأزمات القلبية في سن مبكرة

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن رمضان هو شهر الصيام والصلاة والعبادة، وليس شهر العزومات والسهر أمام التلفزيون.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن الأكل والشرب مباحان ومطلوبان من أجل أن تستمر الحياة؛ فالإنسان يأكل من أجل أن يعيش، وهناك أشخاص يعيشون ليأكلوا.

وأشار إلى أن الأكل وسيلة وليس غاية، وأن كل شخص عليه أن يحافظ على صحته من خلال تناول الوجبات الصحية السليمة، والابتعاد عن الوجبات التي بها مكسبات طعم، لأن هذه الوجبات تسبب الأمراض.

السمنة الصناعية

وحذّر من تناول السمنة الصناعية بكثرة، لأنها من أشد الأشياء خطرًا على صحة الإنسان، وعلى القلب والأوعية الدموية، وهي السبب الرئيسي في الأزمات القلبية، وأن أكثر بلدين استهلاكًا للسمنة الصناعية هما مصر وباكستان.

وأشار إلى أن الكثير من المواطنين يعانون من مشكلات الكلى، والأزمات القلبية، والسكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وسمنة البطن، والسكتات الدماغية، وأن هذه السمنة تُعد من الأسباب الرئيسية في الإصابة بالأزمات القلبية في سنٍّ صغيرة.



