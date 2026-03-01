نجم جديد يرحل عن الأهلي في نهاية الموسم.. من هو؟

استقر أحمد نبيل "كوكا" لاعب خط وسط النادي الأهلي على خوض تجربة احتراف خارجية بنهاية الموسم الجاري، في ظل رغبته في فتح صفحة جديدة بمسيرته الكروية.

وكتب الناقد الرياضي خالد علي عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير إستقر أحمد نبيل كوكا على الرحيل عن الأهلي في نهاية الموسم رغبة منه في خوض تجربة الاحتراف الخارجي"

وكان توروب قد رفض في وقت سابق رحيل كوكا خلال، متمسكًا ببقائه ضمن صفوف الفريق، نظرًا لثقته في قدراته الفنية وإمكاناته، وحاجة الفريق لجهوده في ظل ضغط المباريات والمنافسات المحلية والقارية.

ويترقب اللاعب حاليًا حسم مستقبله بشكل نهائي مع نهاية الموسم، في ظل اهتمام أندية خارجية بالحصول على خدماته.

وتعادل الأهلي مع زد، 1-1 في المباراة التي اقيمت بينهما مساء السبت، على استاد القاهرة، في الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

يستعد فريق الأهلي لخوض مبارياته المتبقية في الدور الأول من منافسات الدوري المصري الممتاز، في إطار سعيه لاستعادة صدارة الترتيب والمنافسة بقوة على لقب البطولة خلال الموسم الجاري.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي بعد الجولة 20

بهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، ليواصل مطاردة فرق الصدارة، فيما وصل زد إلى النقطة 26 في المركز السابع، مؤكدًا حضوره القوي هذا الموسم.