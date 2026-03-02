تمثال خنوم حوتب يكشف مكانة وتقدير المصري القديم لـ الأقزام

حظي المصابين بالقزامة في مصر القديمة بمكانة اجتماعية رفيعة ومرموقة، ونال احترام المجتمع وتقديرة.

وألقي المتحف المصري بالتحرير، الضوء على تمثال خنوم حوتب، الكاهن ومشرف الملابس الملكية في عصر الدولة القديمة، كأحد أعظ الأقزام في مصر القديمة.

تمثال خنوم حوتب



أوضحت إدارة المتحف المصري بالتحرير، أن التمثال يجسد القزم خنوم حوتب وهو يقف بثقة، حاملًا ألقابه واسمه المنقوشة على القاعدة.

وأفادت أن التمثال يعود تاريخه إلى الأسرة الخامسة (حوالي 2465-2323 قبل الميلاد) وقد تم العثور عليه في سقارة.



ولفتت إدارة المتحف، أن التمثال مصنوع من الحجر الجيري الملون، يُظهر براعة الفنان المصري القديم في تصوير التفاصيل الدقيقة، من ملامح الوجه إلى الملابس والإكسسوارات.

يذكر أن وضع حجر أساس المتحف المصري بالتحرير في القرن الـ 19 والذى شهد افتتاحة حضور الخديوي عباس حلمي الثاني فى 15 نوفمبر 1902، ويصنف بانه أقدم متحف آثري في الشرق الأوسط ،ويقتني بداخل طرقته الممتدة على قطع آثرية فريدة تعود لعدة عصور.

وصمم المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورغون الشكل الهندسي لـ المتحف المصري بالتحرير والمتميز بشكل العمارة اليونانية الرومانية ، وذلك عقب مسابقة عالمية تمت عام 1895 ميلاديا ، ليكون أيقونة المتاحف حول العالم ومزارا سياحيا يقصد سائحي العالم.

ويضم المتحف المصري بالتحرير أشهر القطع الاثرية عبر تاريخة كان ابرزها قناع الملك توت عنخ آمون الذى انتقل الى المتحف المصري الكبير ، بالاضافة الي قطع آثرية للمجموعة الجنائزية ليويا وتويا ولوحة نارمر بالااضفة الي تماثيل خاصة بملوك وملكات مصر في العصر القديم.