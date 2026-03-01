عاطف واصف: لما بقى عندي 17 سنة بقيت أشتغل مع السفارات كلها

كشف عاطف واصف رئيس مجلس إدارة شركة واصف للفضيات، عن بداياته العملية قائلاً: "أنا في الإجازة كان يمسكني بالعافية ينزل، وبعد لما بقيت عندي 17 سنة بقيت أشتغل مع السفارات كلها.. السفارات والسلك الدبلوماسي".

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أن معرفته باللغة الإنجليزية ساعدته في التعامل مع العملاء الدوليين، موضحًا أسلوب عمله في خان الخليلي: "شغل خان الخليلي في حاجة اسمها 'علي بابا'.. الست تروح واخدة وتدفع وأدخلها في حاجات تانية".

وأكد واصف أن الأمانة والصدق كانا محور عمله منذ البداية، وأن كل من اشترى منه في مصر راضٍ عن التعامل ويدعو له بالخير: "كل اللي اشترى مني في مصر كلهم بيدعوا لي الحمد لله".

وأشار إلى أن هذه المبادئ جعلته يحافظ على سمعته الطيبة ويكسب ثقة الزبائن المحليين والدوليين على حد سواء.