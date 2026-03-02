ماذا يحدث للقولون خلال صيام شهر رمضان؟ طبيب يوضح

قال الدكتور شريف حسين، استشاري القلب، أن شهر رمضان فرصة ذهبية لتحسين صحة الجهاز الهضمي والتخفيف من أعراض القولون العصبي، لكنه قد يتحول في بعض الأحيان إلى سبب مباشر في زيادة الأعراض، نتيجة العادات الغذائية الخاطئة التي يتبعها البعض.

أضاف استشاري القلب، أن القولون العصبي لا يظهر من فراغ، بل يرتبط بعوامل مثل التوتر، وسوء تنظيم الوجبات، والإفراط في تناول الكافيين، وقلة النوم، وهي عوامل يمكن التحكم فيها خلال الصيام في شهر رمضان.

متى يكون رمضان مفيد لـ القولون؟

يساعد الصيام على تحسين صحة القولون عند اتباع نمط غذائي متوازن، يشمل تقليل عدد الوجبات، ومنح الجهاز الهضمي فترة راحة، وتناول الطعام بهدوء دون إفراط، مع تجنب التوتر قبل الإفطار.

وينصح ببدء الإفطار بتمرة أو اثنين، يليها تناول شوربة دافئة، ثم وجبة خفيفة متوازنة، مع الحرص على المشي لفترة قصيرة بعد الإفطار لتحسين عملية الهضم.

هل صيام رمضان يسبب مشاكل في القولون؟

أكد دكتور شريف حسين، أن الإفراط في تناول الطعام فور الإفطار يؤدي إلى تهيج القولون، خاصة عند الجمع بين الأطعمة المقلية والحلويات والمشروبات الغازية في وقت قصير، كما أن شرب كميات كبيرة من الماء البارد دفعة واحدة، أو تناول القهوة على معدة فارغة، أو تناول وجبة سحور ثقيلة قبل النوم مباشرة، كلها عادات تزيد من اضطرابات الجهاز الهضمي.

أعراض يجب الانتباه لها

تظهر مشاكل القولون في صورة انتفاخ، ومغص، واضطرابات في حركة الأمعاء مثل الإمساك أو الإسهال، إضافة إلى الشعور بعدم الراحة خاصة خلال ساعات الليل.

لذلك ينصح بـ الاعتدال في تناول الطعام وتنظيم الوجبات خلال رمضان فهما المفتاح الأساسي للحفاظ على صحة القولون وتجنب تفاقم الأعراض.