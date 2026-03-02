قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

لن تتوقع.. أسباب ارتفاع سكر الدم خلال صيام رمضان

أسباب ارتفاع سكر الدم خلال صيام شهر رمضان
أسباب ارتفاع سكر الدم خلال صيام شهر رمضان

قال الدكتور  محمد إسماعيل، استشاري الطب الباطنى والصدر، إنه رغم الامتناع عن الطعام لساعات طويلة خلال صيام شهر رمضان، لكن يلاحظ بعض مرضى السكري ارتفاع مستوى السكر في الدم، بالأخص في الفترة ما بين الإفطار والسحور، ويرجع ذلك في الغالب إلى عادات غذائية غير صحية.

أسباب ارتفاع السكر بعد الإفطار


 -الإفطار على العصائر والخشاف
حتى العصائر بدون سكر قد تسبب ارتفاع في مستوى السكر، لأن الفاكهة في صورتها السائلة تصل إلى الدم بسرعة، ما يشكل ضغط على البنكرياس بعد فترة صيام طويلة.
في المقابل، تناول الفاكهة الكاملة يساعد على امتصاص السكر بشكل أبطأ وأكثر توازنا
 -الإكثار من الياميش والفواكه المجففة
مثل المشمش والتين المجفف، وهي تحتوي على نسب مرتفعة من السكريات، ما قد يؤدي إلى زيادة مفاجئة في مستوى السكر.

-تناول كميات كبيرة من التمر
رغم فوائده، فإن الإفراط في تناول التمر يرفع مستوى السكر، لذلك ينصح بالاكتفاء بـ 2 إلى 3 تمرات فقط عند الإفطار، خاصة لمرضى السكري.
  -الإفراط في حلويات رمضان
الإكثار من الحلويات يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في مستوى السكر، لذلك يفضل تناول كميات صغيرة وعلى فترات متباعدة، وليس بشكل يومي.

