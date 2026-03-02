قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفارة الأمريكية في الكويت لرعاياها: لا تخرجوا.. إلزموا منازلكم
غداً.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
غارات أمريكية وإسرائيلية تستهدف 3 مدن في محافظة يزد بإيران
إسقاط 3 مسيّرات فوق مطار أربيل شمال العراق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم وغد
متحدث عسكري إيراني: أخرجنا القاعدة الأمريكية في الكويت عن الخدمة
كيلو الفراخ البلدي بـ130 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
أسعار النفط تسجل أرقاما قياسية اليوم بسبب التوترات في الخليج
صفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية
دخان يتصاعد من محيط السفارة الأمريكية في الكويت
البحرين.. مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط حطام صاروخ على سفينة
ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية
محافظات

ليالى رمضان تزين ساحة أبو الحجاج الأقصري

ليالى رمضان تزين ساحة أبو الحجاج بالأقصر بالإنشاد الدينى
ليالى رمضان تزين ساحة أبو الحجاج بالأقصر بالإنشاد الدينى
شمس يونس

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، فعالياتها الثقافية والفنية المتنوعة، بساحة أبو الحجاج بالأقصر، لليوم الرابع ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية، في إطار برامج وزارة الثقافة احتفالا بالشهر المبارك.

واستهلت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "رمضان في الشارع المصرى" حاضرها سيد صدقى أخصائي اجتماعى بمدرسة فصول ابن الجراح الثانوية التجارية بالأقالتة، وتحدث عن رمضان وأهم  العادات والتقاليد ومظاهره الجميلة التى يعدها الناس استعدادا للشهر الكريم، وبعض المظاهر التى يجتمع عليها الناس في ليالى رمضان، أعقبها أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير وألقى قصيدتى "برسمك بالملى، سبع ألوان للظل".

كما تضمنت الفعاليات المنفذة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة الأقصر، برئاسة محمد رجب، مجموعة متنوعة من الورش الفنية والإبداعية للأطفال، من بينها: ورشة أشغال يدوية لتصميم فانوس رمضان بالخرز للمدربة مشيرة طلعت، وورشة فنون تشكيلية" ألوان" للفنانات منار السيد ونفيسة عبد الرحيم،  وورشة الرسم بالقلم الرصاص صفاء حسن وهويدا أمين، إلى جانب ورشة تلوين أجواء رمضان للفنانة شيرين فتح الله والمأمون سيد، وورشة فن الخيوط للفنانة رنا محمد وهبة محمد، وورشة رسم حر أدارتها سناء أحمد، وورشة الخط العربي للفنان محمد ثابت.

وشهدت الفعاليات عرضا لمسرح العرائس بعنوان "الأمانة"، تنفيذ محمود النجار، وسماح مصطفى، تلاه عقد دوري ثقافي أدارته إيمان صلاح، وسط تفاعل من الأطفال.

واختتمت الليلة الرمضانية، بباقة من العروض الفنية المتميزة، لفرقة الأقصر للفنون الشعبية أطفال بقيادة المدرب على جبريل وقدمت عرض "وطنى "، إلى جانب عرض فنى لفرقة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف شبيب وقدمت باقة متنوعة من الأغاني منها " التوبة"، و"زينة"، و" الأقصر بلدنا"، و" نعناع الجنينة "، و"مساكن شعبية "، أعقبه عرض إنشاد ديني للمنشد محمود سعدالله.

