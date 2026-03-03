قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة حادة في أسعار الرحلات بين آسيا وأوروبا بعد إغلاق مراكز الطيران الخليجية
موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 13 رمضان 2026 في جميع محافظات مصر
كندا.. سفارة جديدة تغلق أبوابها في السعودية
الخارجية الأمريكية تأمر بإجلاء موظفيها من 3 دول إضافية
ترامب: ردنا على مهاجمة سفارتنا في الرياض سيتضح "قريبا"
بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت
سماع دوي انفجارات في مدينتي أصفهان وشيراز الإيرانيتين
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية "محصنة"
قطر: التصدي لطائرتين مقاتلتين و98 صاروخا باليستيا منذ بدء الهجمات الإيرانية
الهجوم بمسيرات على أحد أكبر مشروعات تخزين النفط الخام في الشرق الأوسط
عضو في مجلس الخبراء : اختيار المرشد الإيراني الجديد لن يستغرق وقتاً
هل كثرة المضمضة في نهار رمضان تفسد الصيام؟.. مجدي عاشور يجيب
أخبار البلد

محمية "علبة".. كنز الطبيعة في جنوب مصر وأكبر مساحات التنوع البيولوجي بـ 35كم

محمية علبة
محمية علبة
حنان توفيق

تعد محمية "علبة" واحدة من أبرز المحميات الطبيعية في مصر، حيث تقرر إعلانها محمية رسمياً في عام 1986، وتمتد على مساحة شاسعة تصل إلى 35,600 كيلومتر مربع.

وتقع محمية علبة على مسافة من القاهرة: 1300كم وتقع فى الجزء الجنوبى الشرقى من الصحراء الشرقية وتقع جبالها على الحدود المشتركة بين مصر والسودان على البحر الأحمر وتشمل منطقة علبة على النماذج البيئية المتميزة التالية:

تحتوي على غابات الشورى والقنديل "مانجروف" فى المناطق الساحلية.

كما تحتوي محمية علبة الطبيعية علي مناطق محدودة من الكثبان الرملية الساحلية ينمو عليها كساء نباتى من الحشائش.

نطاقات الأرض الملحية الساحلية " السبخات الساحلية ".

توجد بالمحمية جبال ساحلية والتلال المحيطة بها والتى توجد فيها واحات الضباب.

وتوجد فى هذه البيئات غالبية الأنواع من الحيوانات والطيور والزواحف والنبتات الطبية والبرية المصرية المهدادة بالانقراض، تتكون محميات علبة الطبيعية من المناطق التالية:

جزر البحر الأحمر وغابات المانجروف الساحلية.

منطقة الأبرق.

منطقة الدئيب.

جبل علبة.

وتمثل المحميات الطبيعية في مصر حائط الصد الأول وشريان الحياة للحفاظ على النظم البيئية الفريدة، حيث لم تعد مجرد مساحات جغرافية مصانة قانوناً، بل أصبحت "درعاً واقياً" لحماية التنوع البيولوجي الممتد من سواحل البحر الأحمر وحتى أعماق الصحراء الغربية. ومع وصول عددها إلى 31 محمية تغطي أكثر من 17% من مساحة البلاد، تبرز هذه المناطق كركيزة أساسية لدعم البحث العلمي وتطوير السياحة البيئية المستدامة، في خطوة تجسد التزام الدولة الراسخ بتحقيق التوازن الصعب بين استثمار الموارد الطبيعية وضمان حق الأجيال القادمة في ميراث بيئي آمن ومستدام.

المحميات الطبيعية هي مناطق يتم تخصيصها بقرارات رسمية لحماية الموارد الطبيعية والحياة البرية من التدهور أو الاستنزاف، والحفاظ على النظم البيئية الفريدة التي تمثل جزءًا أصيلًا من التراث الطبيعي للدولة.


وتسهم المحميات في الآتي:

حماية الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض.
الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية.

دعم البحث العلمي والدراسات البيئية.

تعزيز أنماط السياحة البيئية المستدامة.

وتضم مصر شبكة متنوعة من المحميات التي تعكس ثراءها 
البيئي وتنوعها الجغرافي بين بيئات بحرية وصحراوية وجبلية.

وتضم مصر 31 محمية طبيعية تغطي ما يزيد على 17% 
من إجمالي مساحة الجمهورية، بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

هذا التنوع يمثل ثروة قومية تتطلب الإدارة الرشيدة والحفاظ 
المستدام، بما يحقق التوازن بين الحماية والتنمية.

حماية المحميات ليست مسؤولية الجهات المعنية فقط، بل مسؤولية مجتمعية للحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.



