برلمان

نائبة: الرئيس السيسي طمأن المصريين وأكد قوة مصر في مواجهة كل التحديات

أسماء الجمال
أسماء الجمال
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، حملت رسائل دولية واضحة ومباشرة حول قدرة مصر على إدارة التحديات الإقليمية والحفاظ على استقرار المنطقة.


وقالت الجمال، إن الكلمة جسدت رؤية استراتيجية متوازنة، مشيرة إلى حرص الرئيس السيسي على عرض صورة كاملة لما يحدث على الساحة الإقليمية من تصعيد وحروب، وكيف يمكن أن تؤثر هذه التطورات على دول الجوار والاقتصاد العالمي، بما يعكس شفافية القيادة المصرية ومسؤوليتها الدولية تجاه شعوب المنطقة.

وأوضحت أن تأكيد الرئيس على رفض الاعتداء على الدول، والتواصل المستمر مع الأشقاء العرب، يعكس التزام مصر بالثوابت القومية وحماية الأمن القومي العربي، ويؤكد دورها المحوري كلاعب رئيسي في إدارة الأزمات والتوسط لحل النزاعات في المنطقة.
كما لفتت النائبة إلى أن حديث الرئيس عن التأثيرات المحتملة لغلق مضيق هرمز على حركة التجارة والطاقة العالمية، وأهمية قناة السويس كممر استراتيجي، يظهر تقدير القيادة السياسية للأبعاد الاقتصادية الدولية للأزمات، ويبرز حرص الدولة على ضمان استمرار استقرار الأسواق وتدفقات التجارة العالمية.

وأشارت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى أن رسالة الرئيس الداخلية والخارجية في آن واحد تؤكد قدرة مصر على مواجهة التحديات والاستعداد لمختلف السيناريوهات، مع تأكيده على أن الشعب المصري ومؤسسات الدولة هم أساس قوة البلاد واستقرارها.

وأكدت أن الكلمة أرسلت إشارات واضحة للعالم بأن مصر دولة مستقرة ومسؤولة، وقادرة على حماية مصالحها الوطنية والإقليمية، ومستمرة في لعب دور إيجابي وفاعل في حل النزاعات والتصدي لأي محاولات تهدد أمن المنطقة.

