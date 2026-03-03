توزيع طنين من لحوم صكوك الأضاحي للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ| صور

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، توزيع 2 طن لحوم صكوك الأوقاف للأضاحي، تسلمتها مديرية التضامن الاجتماعي من مديرية الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولي بالرعاية بمراكز المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأهالي، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف.

أكد محافظ كفر الشيخ، حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف على دعمها المتواصل فى مختلف المجالات، خاصة فى مجال التكافل والرعاية الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والشيخ رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب خالد عبد العظيم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية.