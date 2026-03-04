قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجاوز الـ50 لأول مرة منذ شهور.. سعر الدولار رسميا الآن في البنوك
من خلاف على طعام قطط إلى سحل وإصابات.. القصة الكاملة لفيديو الاعتداء داخل عمارة سكنية
تحذير ناري من وليد صلاح الدين للاعبي الأهلي بعد تعادل زد
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر
بعد الاستهداف الإيراني .. قرار عاجل من واشنطن بشأن سفارتيها في الرياض ومسقط
تطوّر خطير غرب إيران .. خطة أمريكية كردية لشن هجوم بري ضد طهران
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بمنطقة الخرج
تربص وشر.. «المستكاوي» يُعلّق على إصابة المدنيين في الخليج من قبل إيران | ماذا قال؟
نمت واستيقظت على جنابة فهل أكمل الصيام ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
وزارة النقل: تصوير جوي يكشف تقدّم تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية | شاهد
الحكم في استئناف اللاعب إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر .. اليوم
محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الأربعاء 4-3-2026

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الأربعاء 4-3-2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضراوات اليوم بأسوان

- الطماطم 15 جنيهًا للكيلو.

- طماطم الصلصة 5 جنيهات للكيلو.

- بسلة 30 جنيهًا للكيلو.

- خيار بلدي 15 جنيهًا للكيلو

- كرنب 30 جنيهًا .

- بطاطا 2 كيلو 25 جنيهًا.

- باذنجان أسود 10 جنيهات للكيلو.

- بطاطس تحمير 2 كيلو 25 جنيهًا.

- بصل أبيض فتيل 2 كيلو بـ25 جنيهًا.

- بصل أحمر 15 جنيهًا للكيلو.

- فلفل حشو بلدي 20 جنيهًا للكيلو.

- شطة بلدي 10 جنيهات للكيلو.

- شطة أومجي 25 جنيهًا.

- جزر 15 جنيهًا.

- جزر أحمر مسكر 20 جنيهًا للكيلو.

- خس 10 جنيهات .

- كوسة حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان أبيض حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان عروس أسود 10 جنيهات للكيلو.

- سبانخ 30 جنيهًا للكيلو.

- ثوم بلدي 100 جنيه للكيلو.

- ليمون 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم فى أسوان: 

- الفراولة 35 جنيهاً للكيلو.

- برتقال بصرة 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال يوسفى 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال سكرى 20 جنيهًا للكيلو.

- جوافة 20 جنيهًا للكيلو.

- موز 25 جنيهًا للكيلو.

- بلح برحى 50 جنيهًا للكيلو.

- تفاح أحمر 70 جنيهًا للكيلو.

- كاكا 35 جنيهًا للكيلو.

- كانتلوب 20 جنيهًا للكيلو. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

