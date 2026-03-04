شبكة "بريكس": كازاخستان تحقق تقدما ملموسا في مجال التنمية المستدامة للأمم المتحدة

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم الأربعاء أن كازاخستان تحقق في الوقت الحالي تقدما ملموسا في مجال التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن كازاخستان أعلنت تجديد التزامها الراسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وفقا لما نشره الموقع الرسمي لحكومة كازاخستان.

وأضافت الشبكة الدولية أنه تم عقد اجتماع اللجنة التوجيهية المعنية بإطار التعاون للفترة 2026-2030 بين حكومة البلاد والأمم المتحدة في وزارة الخارجية بالعاصمة أستانا، وضمت مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وممثلي وكالات الأمم المتحدة وقادة المجتمع المدني.

فيما أكد نائب وزير الاقتصاد الوطني أسان داربايف، أن أهداف التنمية المستدامة مدمجة بالكامل في نظام التخطيط الوطني لكازاخستان وتخضع لإشراف مستمر من مختلف الجهات. وأشار إلى أن البلاد أدخلت نحو 200 مؤشر وطني لمراقبة التقدم، مما يتيح تقييما شاملا وقائما على البيانات الدقيقة للتنفيذ.

وفي هذا السياق، يواصل الأداء الاجتماعي والاقتصادي للبلاد إظهار مرونة لافتة؛ حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.5% في عام 2025، ويرى ممثلو الحكومة أن هذا المسار التصاعدي يعزز أسس التنمية المستدامة والشاملة للجميع.

من جانبها، أشارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في كازاخستان سارانجو رادناراجتشا، إلى أن ما يقرب من 40% من أهداف التنمية المستدامة في البلاد قد تحققت بالفعل أو تشهد تقدما مطردا، وهو ما يتجاوز ضعف المتوسط العالمي الحالي البالغ 18%. كما لفتت إلى وتيرة الإصلاحات المستمرة، بما في ذلك الحوار العام الوطني حول مسودة الدستور الجديد.

وأكد مدير إدارة التعاون متعدد الأطراف بوزارة الخارجية ديدار تيمينوف، الرؤية الاستراتيجية لكازاخستان تجاه الأمم المتحدة بوصفها ركيزة أساسية للنظام الدولي المعاصر. وشدد على أن إطار التعاون للفترة 2026-2030 يمثل خارطة طريق للعمل المشترك، بما يضمن مواءمة دعم المنظمة الدولية مع أولويات التنمية الوطنية في كازاخستان.