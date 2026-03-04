قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأول مرة من الحرب العالمية الثانية.. أحمد موسى: الأمريكان يتباهون بتدمير سفينة إيرانية بطوربيد
الحرس الثوري: دمرنا 7 رادارت متطورة معادية.. وأعين أمريكا وإسرائيل في المنطقة باتت عمياء
السفارة الأمريكية لمواطنيها: يمكنكم مغاردة الشرق الأوسط عبر المجال الجوي المصري
سفينة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا لا علاقة لها بمصر
محافظ الدقهلية يشهد افتتاح الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم بالصالة المغطاة باستاد المنصورة
البيت الأبيض: لا نخطط لعملية برية في إيران حاليا
هدف ميسي في مرمى الأهلي يحصد جائزة الأفضل بالجولة 20
الزمالك يطير إلى الكونغو بطائرة خاصة لمواجهة أوتوهو في الكونفيدرالية
ليفربول يعلن تعديل موعد مواجهتي فولهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
النهاردة كام رمضان.. وموعد عيد الفطر 2026 في مصر
وزير خارجية لبنان لنظيره الإماراتي: نستنكر الاعتداءات على بلادكم.. ونقف إلى جانبكم
أستاذ هندسة بترول: خط سوميد يمكنه استقبال 7 مليون برميل نفط من السعودية لنقله إلى البحر المتوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

كل ما تريد معرفته عن ضوابط ومحظورات تنظيم علاقة العمل بالعامل وفقا للقانون

حسن رضوان

أصدر قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط والمحظورات التي تنظم علاقة صاحب العمل بالعامل، بهدف ضمان حقوق الطرفين ومنع التعسف في استخدام السلطة، ومن أبرز هذه الضوابط حظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع، وحقها في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة مع الاحتفاظ بكافة المزايا، وفقًا للمادة (55) من القانون.

ويُحظر أيضًا إنهاء خدمة العاملة بعد عودتها من الإجازة إلا إذا ثبت أن سبب الفصل مشروع، مع الحفاظ على حقوق صاحب العمل في استرداد أجر الإجازة في حال اشتغال العاملة لدى الغير، دون الإخلال بالمساءلة التأديبية.

 تنظيم تشغيل العمالة المصرية داخل وخارج البلاد

كما نص القانون على تنظيم تشغيل العمالة المصرية داخل وخارج البلاد، عبر وزارة مختصة أو من خلال الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام والخاص، ووكالات التشغيل المرخصة، وينشأ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي الوزارات والمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال، لتحديد السياسات والنظم والإجراءات اللازمة للتشغيل بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل.

ونص القانون أيضًا على تنظيم مزاولة أعمال التدريب، حيث يشترط الترخيص من الوزارة المختصة للمدربين وفق شروط وإجراءات محددة، مع إعداد سجل ورقي وإلكتروني لقيد المرخص لهم ومتابعة حال إيقاف أو إلغاء الترخيص، لضمان جودة التدريب والالتزام بالمعايير المهنية.

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

أمير مرتضى

أمير مرتضى يكشف مشروعه لرئاسة الزمالك: 80% من الناشئين.. وهيكلة شاملة للنادي

أمير مرتضى

أمير مرتضى: أؤيد حسام غالي لرئاسة الأهلي.. وأتمنى رؤية رمضان صبحي بقميص الزمالك

النفط

أستاذ هندسة طاقة: مصر لديها بدائل عدة يمكن تقديمها للدول العربية لتسهيل تصدير النفط

بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

تعرف على أول 5 سيارات ترفع أسعارها في السوق المصري

لوك جذاب.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

