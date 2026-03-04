قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران
القبض على سائق حنطور تحرش بفتاة أجنبية فى الأقصر
خبر سار لجماهير الزمالك بشأن أزمة القيد

محمد بدران   -  
منار نور

تحدث الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن انفراجة منتظرة فى أزمة القيد الخاصة بنادى الزمالك.

وقال إبراهيم عبدالجواد فى تصريحات تلفزيونية "تواصلنا مع أحد المسؤولين داخل نادي الزمالك بشأن أزمة إيقاف القيد، والرد كان كالتالي"اعتبروها اتحلت".

وأضاف: "الزمالك لازم يخلص أزمات القيد علشان يحصل على الرخصة اللي هيشارك بيها في المسابقات المحلية والإفريقية، وده في وقت معين، بمعنى إن أفريقيا لازم يكون مخلص كل أزماته قبل 31 مايو المقبل".

واختتم: "مسؤول الزمالك قالنا إن الأزمة في طريقها للحل إحنا بصدد تجميع المبالغ المالية المستحقة، وسيتم دفعها قبل الموعد المحدد، وسيتم جدولة بعض المبالغ وحل الأزمات".

ويعاني نادي الزمالك من أزمات قوية، حيث قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، إيقاف قيد فريق كرة القدم الأول بنادى الزمالك، لـ 3 فترات انتقالية، بسبب 11 قضية بشأن مستحقات لاعبيه ومدربيه السابقين.

