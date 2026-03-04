خبر سار لجماهير الزمالك بشأن أزمة القيد

تحدث الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن انفراجة منتظرة فى أزمة القيد الخاصة بنادى الزمالك.

وقال إبراهيم عبدالجواد فى تصريحات تلفزيونية "تواصلنا مع أحد المسؤولين داخل نادي الزمالك بشأن أزمة إيقاف القيد، والرد كان كالتالي"اعتبروها اتحلت".

وأضاف: "الزمالك لازم يخلص أزمات القيد علشان يحصل على الرخصة اللي هيشارك بيها في المسابقات المحلية والإفريقية، وده في وقت معين، بمعنى إن أفريقيا لازم يكون مخلص كل أزماته قبل 31 مايو المقبل".

واختتم: "مسؤول الزمالك قالنا إن الأزمة في طريقها للحل إحنا بصدد تجميع المبالغ المالية المستحقة، وسيتم دفعها قبل الموعد المحدد، وسيتم جدولة بعض المبالغ وحل الأزمات".

ويعاني نادي الزمالك من أزمات قوية، حيث قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، إيقاف قيد فريق كرة القدم الأول بنادى الزمالك، لـ 3 فترات انتقالية، بسبب 11 قضية بشأن مستحقات لاعبيه ومدربيه السابقين.