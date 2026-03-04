الوادي الجديد.. التجهيزات النهائية لافتتاح مستشفى الداخلة

واصلت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، جولتها الموسّعة بمركز الداخلة بمتابعة الموقف التنفيذي والتجهيزات النهائية بمستشفى الداخلة الجديد؛ وذلك للوقوف على معدلات الإنجاز، يرافقها جهاد متولي رئيس المركز، والدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

تابعت نسب التنفيذ التي تجاوزت نحو 96% من الأعمال، وموقف توريد المصاعد والمولدات والمحولات الكهربائية وموزعات الطاقة؛ استعدادًا للافتتاح الرسمي، موجهةً بضرورة الالتزام التام بالجداول الزمنية لنهو الأعمال المتبقية، بما يمثل إضافة نوعية ترتقي بالمنظومة الصحية وتلبي تطلعات أهالي المركز والمراكز المجاورة.

وتضم المستشفى أقسامًا طبية أبرزها: الطوارئ، والعمليات، والعناية المركزة، والقسطرة، والنساء والولادة، وغسيل الكلى، والعلاج الكيميائي، إلى جانب العيادات الخارجية، وسكن الأطباء والتمريض بطاقة ١٥٦ سريرًا.