محافظ الغربية يفتتح قسم القسطرة القلبية بمستشفى زفتى العام ويضع أحدث الأجهزة الطبية بين أيدي المواطن البسيط

قام اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، صباح اليوم بافتتاح قسم القسطرة القلبية بمستشفى زفتى العام، ليكون ثاني قسم قسطرة على مستوى المحافظة بعد قسم قسطرة مستشفى طنطا العام الجديد، في خطوة هامة نحو تعزيز قدرات المستشفيات الحكومية وتوفير أحدث الأجهزة الطبية للمواطنين. ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة الغربية لتطوير الخدمات الطبية وتعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الزيارة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، حول الإمكانيات الجديدة التي يضمها القسم، والتي تشمل غرفة القسطرة، سريرين افاقة ، أربع أسرّة للرعاية مابعد الإفاقة، وغرفة الكنترول، مؤكدًا أن هذه التجهيزات تعد إضافة نوعية تعكس اهتمام المحافظة بتقديم رعاية صحية متكاملة ومتميزة، بما يسهم في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وتحقيق الاستقرار في تقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

تحسين خدمات المواطنين

وأشاد المحافظ بالتجهيزات الحديثة التي أصبحت متاحة بفضل دعم فخامة الرئيس السيسي، مؤكدًا أن المواطن البسيط أصبح يحصل على خدمات طبية متطورة ومتكاملة ترتقي بمستوى الرعاية بما يوازي ما يُقدَّم في أفضل المنشآت الصحية.

رفع الخدمات العلاجية

عقب ذلك، قام المحافظ بجولة تفقدية بمستشفى زفتى العام، الذي يضم خمسة أدوار تشمل جميع الأقسام الرئيسية من الطوارئ والعيادات الخارجية ووحدة الكلى والمختبرات والأشعة ووحدة الحروق، إضافة إلى أقسام النساء والتوليد، العمليات، العناية المركزة، الأطفال، جراحة الأنف والأذن، والمسالك، فضلاً عن صيدلية المستشفى، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية. وأكد خلال الجولة حرص المحافظة على تقديم رعاية صحية متكاملة لكل المواطنين البسطاء، ويبلغ إجمالي أسرّة المستشفى 201 سريرًا، منها 54 سرير عناية و129 سريرًا داخليًا و18 حضانة، بما يعكس توسع المستشفى في تقديم خدمات طبية شاملة تلبي احتياجات جميع الفئات.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى المرضى وتمنى لهم الشفاء العاجل، موجّهًا التقدير لجهود الفرق الطبية والتمريضية، ومشيدًا بالتزامهم بتقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية، مؤكدًا أن المحافظة تضع صحة الإنسان في صدارة أولوياتها، وتواصل دعم جميع المنشآت الصحية بالمحافظة لضمان تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى.