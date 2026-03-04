وزير خارجية لبنان: عازمون على حظر أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية

أكد وزير الخارجية اللبناني عزم بلاده المضي قدما في تنفيذ قرار حظر أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

شدد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وانسحاب قواتها من النقاط التي لا تزال تحتلها، مؤكدا التزام الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد مؤسساتها العسكرية الشرعية تطبيقا لقرارها الصادر في الخامس من أغسطس من العام الماضي، وتماشيا مع اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة.



ودعا رجي "حزب الله" إلى تسليم سلاحه، بعد ما بات هناك دولة قادرة على تحمل مسؤولياتها السيادية كاملة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.



