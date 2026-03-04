قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزمات العالمية ليست شماعة للربح.. دعوة برلمانية لإحكام السيطرة على الأسواق
لأول مرة.. أمريكا تستخدم صواريخ أسرع من الصوت لتدمير العمق الإيراني
مشاجرة مسلحة تهز قرية ميت طاهر بالدقهلية .. والأمن يُلقي القبض على أطرافها
رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل
ترامب: محونا القدرات النووية الإيرانية.. وأمريكا في موقع قوة حاسم
لأول مرة من الحرب العالمية الثانية.. أحمد موسى: الأمريكان يتباهون بتدمير سفينة إيرانية بطوربيد
الحرس الثوري: دمرنا 7 رادارت متطورة معادية.. وأعين أمريكا وإسرائيل في المنطقة باتت عمياء
السفارة الأمريكية لمواطنيها: يمكنكم مغاردة الشرق الأوسط عبر المجال الجوي المصري
سفينة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا لا علاقة لها بمصر
محافظ الدقهلية يشهد افتتاح الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم بالصالة المغطاة باستاد المنصورة
البيت الأبيض: لا نخطط لعملية برية في إيران حاليا
هدف ميسي في مرمى الأهلي يحصد جائزة الأفضل بالجولة 20
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

في أجواء رمضانية مفعمة بالمحبة.. البيئة تحتفي برموزها وتكرّم الدكتور علي أبو سديرة

وزارة البيئة
وزارة البيئة
حسن رضوان

أقام قطاع القاهرة الكبرى بجهاز شئون البيئة التابع لـرئاسة مجلس الوزراء، حفل الإفطار السنوي بنادي الشروق لضباط الشرطة بالمعادي، بحضور قيادات القطاع وعدد من العاملين، في تقليد سنوي يعكس روح الأسرة الواحدة داخل منظومة العمل البيئي.

وشهد الحفل تكريم أحد الرموز البارزة في تاريخ الجهاز، حيث قام الدكتور علاء محمد، رئيس فرع القاهرة الكبرى، بمنح درع التكريم للدكتور علي أبو سديرة، تقديرًا لمسيرته المهنية والعلمية وإسهاماته المؤثرة في دعم العمل المؤسسي بالجهاز.

ويُعد الدكتور علي أبو سديرة من القيادات التي تركت بصمة واضحة في مسيرة العمل البيئي، إذ شغل سابقًا منصب رئيس قطاع شؤون الفروع، كما تولى منصب الأمين العام للجهاز. وهو من خريجي الكلية الفنية العسكرية – دفعة 8 – تخصص هندسة كيماوية، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة الكيماوية، ثم الدكتوراه عام 1979، فيما تخصصت أبحاثه عام 1986 في موانع التآكل بأبراج التكرير.

كما حصل على براءة اختراع في مجال معالجة مياه الصرف الصحي مسجلة بـأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ما يعكس إسهاماته العلمية إلى جانب دوره التنفيذي.

ومن جانبه، قال المستشار سامح لطفي بجهاز شئون البيئة فرع القاهرة الكبرى أن تكريم الرموز السابقة يأتي وفاءً لعطائهم الممتد، مؤكدًا أن القطاع يحرص على تعزيز روح الانتماء والتواصل بين الأجيال، والبناء على خبرات القيادات التي أسهمت في ترسيخ دعائم العمل البيئي المؤسسي.

واضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتعزيز الأداء البيئي ورفع كفاءة الفروع، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

مجلس الوزراء قطاع القاهرة الكبرى جهاز شئون البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

ترشيحاتنا

انقاص الوزن

لن تتخيلها.. عشبة شهيرة تحمي من السرطان وتنسق الوزن

الغدة الدرقية

أعراض غير متوقعة تكشف سرطان الغدة الدرقية

كفتة

أطفالك هيحبوها.. طريقة عمل كفتة الفراخ المقلية

بالصور

3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الإيطالية

3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية
3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية
3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية

سباق ملبورن ينطلق رغم أزمة السفر وفرق فورمولا-1 تصل برحلات خاصة

فورمولا-1
فورمولا-1
فورمولا-1

بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

تعرف على أول 5 سيارات ترفع أسعارها في السوق المصري

سيارات
سيارات
سيارات

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد