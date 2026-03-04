في أجواء رمضانية مفعمة بالمحبة.. البيئة تحتفي برموزها وتكرّم الدكتور علي أبو سديرة

أقام قطاع القاهرة الكبرى بجهاز شئون البيئة التابع لـرئاسة مجلس الوزراء، حفل الإفطار السنوي بنادي الشروق لضباط الشرطة بالمعادي، بحضور قيادات القطاع وعدد من العاملين، في تقليد سنوي يعكس روح الأسرة الواحدة داخل منظومة العمل البيئي.

وشهد الحفل تكريم أحد الرموز البارزة في تاريخ الجهاز، حيث قام الدكتور علاء محمد، رئيس فرع القاهرة الكبرى، بمنح درع التكريم للدكتور علي أبو سديرة، تقديرًا لمسيرته المهنية والعلمية وإسهاماته المؤثرة في دعم العمل المؤسسي بالجهاز.

ويُعد الدكتور علي أبو سديرة من القيادات التي تركت بصمة واضحة في مسيرة العمل البيئي، إذ شغل سابقًا منصب رئيس قطاع شؤون الفروع، كما تولى منصب الأمين العام للجهاز. وهو من خريجي الكلية الفنية العسكرية – دفعة 8 – تخصص هندسة كيماوية، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة الكيماوية، ثم الدكتوراه عام 1979، فيما تخصصت أبحاثه عام 1986 في موانع التآكل بأبراج التكرير.

كما حصل على براءة اختراع في مجال معالجة مياه الصرف الصحي مسجلة بـأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ما يعكس إسهاماته العلمية إلى جانب دوره التنفيذي.

ومن جانبه، قال المستشار سامح لطفي بجهاز شئون البيئة فرع القاهرة الكبرى أن تكريم الرموز السابقة يأتي وفاءً لعطائهم الممتد، مؤكدًا أن القطاع يحرص على تعزيز روح الانتماء والتواصل بين الأجيال، والبناء على خبرات القيادات التي أسهمت في ترسيخ دعائم العمل البيئي المؤسسي.

واضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتعزيز الأداء البيئي ورفع كفاءة الفروع، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.