اقتصاد

بعد الارتفاع الأخير .. الدولار يقترب من الـ 51 جنيه في بداية تعاملات اليوم

رانيا أيمن

مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 5 مارس 2026، شهد الدولار استقراراً أمام الجنيه المصري وذلك بعد الارتفاع الأخير والمفاجئ الذي سجله أمس مع ختام التعاملات.

واستطاع الدولار أمس أن يكسر حاجز ال 50 جنيهاً في جميع البنوك، والجميع يترقب تغير سعر الدولار في أية لحظة خلال اليوم، حيث يمكن أن نشهد ارتفاعاً جديداً للدولار في منتصف التعاملات اليوم كما حدث خلال الأيام الماضية، ولذلك فالجميع في حالة ترقب ومتابعة مستمرة للدولار.

ووفقاً لآخر تحديث بالبنوك فقد جاء سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه كالتالي:

فى البنك المركزى المصرى

استقر الدولار عند 50.11 جنيه للشراء، 50.25 للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

- 50.14  جنيه للشراء.

- 50.24 جنيه  للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

- 50.14 جنيه للشراء.

- 50.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة:

- 50.10 جنيه للشراء.

- 50.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدى اجريكول:

- 50.11 جنيه للشراء.

- 50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك qnb

50,12 جنيه للشراء.

50,22 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني

50,12 جنيه للشراء.

50,22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib":

- 50.14 جنيه للشراء.

- 50.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك المصرف المتحد:

- 50.14 جنيه للشراء.

- 50.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه الدولار ارتفاع الدولار

