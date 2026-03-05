تواصل القصف الإسرائيلى على لبنان، اليوم /الخميس/، حيث توسع من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية إلى طرابلس شمالا وطريق المطار فيما يستمر/حزب الله / بإطلاق صواريخ بإتجاه إسرائيل.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلى غارة جوية على حي الجامعات في مدينة النبطية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة سادس في غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية صباح اليوم.

وتعرض مجرى الليطاني عند وخراج السريرة في منطقة جزين لقصف مدفعي اسرائيلى .. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلى منذ قليل غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي عبا وجبشيت وتعرضت بلدة زوطر الغربية لغارة مماثلة.