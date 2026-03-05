قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
محافظات

محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة حسم طلبات إحلال وتجديد الوحدات البحرية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا مع اللجنة العليا لإحلال وتجديد الوحدات البحرية، لبحث آليات تسريع البت في طلبات المتقدمين، بما يسهم في تنشيط حركة الاستثمار ودعم قطاع السياحة البحرية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتطوير الأنشطة السياحية وتعزيز مناخ الاستثمار.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن تطوير منظومة الوحدات البحرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدفع عجلة التنمية بالمحافظة، مشددًا على ضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بطلبات الإحلال والتجديد في إطار قانوني منضبط، مع تبسيط المسارات الإدارية دون الإخلال بالضوابط المنظمة.

كما شدد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بالاشتراطات البيئية والفنية والتراخيص الملاحية، بما يضمن التزام الوحدات البحرية بأعلى معايير السلامة والحفاظ على البيئة البحرية التي تمثل أحد المقومات الأساسية للسياحة بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار السياحي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة البحر الأحمر كوجهة سياحية متميزة.

حضر الاجتماع السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، والمستشار القانوني للمحافظة، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، ومدير فرع جهاز شؤون البيئة، ومديرو الشؤون القانونية والحوكمة والسياحة والتفتيش البحري.

البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة

