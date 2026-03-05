محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة حسم طلبات إحلال وتجديد الوحدات البحرية

عقد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا مع اللجنة العليا لإحلال وتجديد الوحدات البحرية، لبحث آليات تسريع البت في طلبات المتقدمين، بما يسهم في تنشيط حركة الاستثمار ودعم قطاع السياحة البحرية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتطوير الأنشطة السياحية وتعزيز مناخ الاستثمار.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن تطوير منظومة الوحدات البحرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدفع عجلة التنمية بالمحافظة، مشددًا على ضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بطلبات الإحلال والتجديد في إطار قانوني منضبط، مع تبسيط المسارات الإدارية دون الإخلال بالضوابط المنظمة.

كما شدد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بالاشتراطات البيئية والفنية والتراخيص الملاحية، بما يضمن التزام الوحدات البحرية بأعلى معايير السلامة والحفاظ على البيئة البحرية التي تمثل أحد المقومات الأساسية للسياحة بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار السياحي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة البحر الأحمر كوجهة سياحية متميزة.

حضر الاجتماع السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، والمستشار القانوني للمحافظة، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، ومدير فرع جهاز شؤون البيئة، ومديرو الشؤون القانونية والحوكمة والسياحة والتفتيش البحري.