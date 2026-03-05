جولة ميدانية .. مدير تعليم البحر الأحمر يزور مدرسة محمد بغدادي لمتابعة انتظام الدراسة

أجرى مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، جولة ميدانية تفقدية بمدرسة محمد بغدادي للتعليم الأساسي بمدينة الغردقة لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطمئنان على سير الدراسة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة انتظام العملية التعليمية وتعزيز الانضباط داخل المدارس، في إطار توجهات الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وشهد مدير المديرية خلال الزيارة فعاليات طابور الصباح بالمدرسة، يرافقه الأستاذ أشرف فرج الله، مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالمديرية، والأستاذ علاء حسن، مدير إدارة الغردقة التعليمية، حيث تم متابعة مستوى الانضباط والالتزام لدى الطلاب، والاستماع إلى فقرات البرنامج الإذاعي المدرسي الذي قدمه الطلاب وتضمن كلمات وفقرات وطنية وتربوية.

وأكد مصطفى عبده أهمية الالتزام بالانضباط المدرسي باعتباره أحد الركائز الأساسية لنجاح العملية التعليمية، مشددًا على ضرورة غرس القيم الوطنية وروح التعاون والانتماء لدى الطلاب بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على خدمة مجتمعه ووطنه.

وأشاد مدير مديرية التربية والتعليم بجهود إدارة المدرسة والمعلمين في تنظيم طابور الصباح وتهيئة بيئة تعليمية جادة ومحفزة، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة المدارس والوقوف على احتياجاتها بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية.