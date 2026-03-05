قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة
هل تتحول المواجهة الإيرانية إلى فوضى اقتصادية طويلة الأمد؟
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟
إيران تنفي إطلاق طائرة مُسيّرة على أذربيجان
في نهار رمضان .. موظف يتحـ.ـرش بسيدة أثناء جلوسه خلفها بميكروباص بالدقي
جولة ميدانية .. مدير تعليم البحر الأحمر يزور مدرسة محمد بغدادي لمتابعة انتظام الدراسة

ابراهيم جادالله

أجرى مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، جولة ميدانية تفقدية بمدرسة محمد بغدادي للتعليم الأساسي بمدينة الغردقة لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطمئنان على سير الدراسة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة انتظام العملية التعليمية وتعزيز الانضباط داخل المدارس، في إطار توجهات الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وشهد مدير المديرية خلال الزيارة فعاليات طابور الصباح بالمدرسة، يرافقه الأستاذ أشرف فرج الله، مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالمديرية، والأستاذ علاء حسن، مدير إدارة الغردقة التعليمية، حيث تم متابعة مستوى الانضباط والالتزام لدى الطلاب، والاستماع إلى فقرات البرنامج الإذاعي المدرسي الذي قدمه الطلاب وتضمن كلمات وفقرات وطنية وتربوية.

وأكد مصطفى عبده أهمية الالتزام بالانضباط المدرسي باعتباره أحد الركائز الأساسية لنجاح العملية التعليمية، مشددًا على ضرورة غرس القيم الوطنية وروح التعاون والانتماء لدى الطلاب بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على خدمة مجتمعه ووطنه.

وأشاد مدير مديرية التربية والتعليم بجهود إدارة المدرسة والمعلمين في تنظيم طابور الصباح وتهيئة بيئة تعليمية جادة ومحفزة، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة المدارس والوقوف على احتياجاتها بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

