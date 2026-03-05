كارولين عزمي تبهر متابعيها في أحدث ظهور .. شاهد

حرصت الفنانة كارولين عزمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة كارولين عزمي

تألقت كارولين عزمي في الصور بإطلالة رمضانية، حيث ارتدت قفطان طويل اتسم بدرجات اللون الأخضر وبالقماش اللامع بالكامل.

لم تبالغ كاولين عزمي في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت كارولين عزمي بتسريحة شعر بسيطة ووضعت ممكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.