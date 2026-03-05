تكثيف حملات إزالة الإشغالات ومخالفات التعدى على حرم الطريق العام بدراو في أسوان

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عقب جولته الأخيرة لمركز دراو، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات ومخالفات التعدى على حرم الطريق العام ، مع توجيه إنذارات للمحلات المخالفة ، وسرعة التوجه للوحدة المحلية للسير فى إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة النشاط التجارى.



وتم التأكيد على المسئولين بالمحليات ، والمختصين بالجهات المعنية بحسن التعامل مع جميع المواطنين ، وإحترام الجميع بما فيهم أى مواطنين مخالفين ، مع الحزم فى تحقيق سيادة القانون .

جهود متنوعة



فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بإشراف من نائب رئيس المركز أشرف الأمير وبمشاركة شرطة بشن حملة للمرور على المحلات المخالفه للتنبيه ، والتوعيه بالتوجه للوحده المحليه للسير فى إجراءات الترخيص ، والاستفادة من المزايا الحالية بتيسير الإجراءات وتخفيض الرسوم الممنوحة من الدولة .

وأسفرت الحملة عن رفع 32 حالة إشغال وتعدى على حرم الطريق العام بالأسواق و الشوارع الرئيسية والفرعية مع مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها بمخازن الوحدة المحلية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .