بتكلفة 584 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد تتابع مشروعات رفع كفاءة مجمع كهرباء الفرافرة

حرصت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، على تفقّد سير العمل وانتظام الخدمة بمحطة توليد كهرباء الفرافرة، ومتابعة خطة التوسعات ومشروعات رفع كفاءة المجمع الجاري العمل بها بتكلفة إجمالية تقدر ب ٥٨٤ مليون جنيه؛ لتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال قبل موسم الصيف القادم، يرافقها الأستاذ سلامة علي رئيس المركز، والمهندس ياسر عمر رئيس قطاع الكهرباء بالفرافرة.

اطلعت على مستجدات الأعمال التي شملت تفقّد الوحدات الجديدة وماكينات التوليد وأعمال الصيانة والعمرات الجارية لعدد من الوحدات، مُشددةً على سرعة انتهاء الأعمال ووجود قدرات احتياطية؛ لضمان استقرار التيار واستيعاب كثافة الأحمال تلبيةً لاحتياجات المواطنين خاصةً بالتزامن مع قرب حلول فصل الصيف.

وقالت مجدي أن العمل يجري بالتوازي ب ٤ مشروعات لدعم المجمع بماكينات جديدة وإجراء عمرات للوحدات الموجودة، والمقرر أن تنهي مشكلة انقطاع الكهرباء خلال فترات الذروة والحد من تخفيف الأحمال مع ارتفاع الاستهلاك، موجهةً بالتوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، بما يسمح باستيعاب الأحمال المتزايدة وتعزيز خطط التنمية بالمركز.