مديرة تعليم جنوب سيناء تكرم المتميزين رياضيا وثقافيا بمدرسة الأهرام التجريبية

شهدت الدكتورة وفاء محمد رضا، مديرة مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، احتفالية تكريم الطلاب المتفوقين رياضيًا وثقافيًا، وأعضاء مكتب التربية الاجتماعية، إلى جانب تكريم أعضاء الكنترول بمدرسة الأهرام التجريبية للغات بمدينة طور سيناء، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، بضرورة تشجيع المتفوقين دراسيًا وعلميًا ورياضيًا، ودعم الطلاب المتميزين في مختلف المجالات.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى كمال زرد، رئيس مجلس أمناء المحافظة، وسامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية بالمديرية، وماجدة نوارة، مديرة إدارة المدارس الرسمية للغات، ووليد جعفر، موجه عام التربية الرياضية، والمستشار خلف الهواري، رئيس مجلس إدارة المدرسة، والشيخ إبراهيم أبو بريك، عضو مجلس أمناء طور سيناء.

وكان في استقبال الحضور سالم حبيب، مدير المدرسة، الذي رحّب بالحضور، مؤكدًا أهمية دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع المتميزين في مختلف المجالات، لما تمثله من دور مهم في تنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم.

وخلال الحفل، قامت مديرة المديرية بتوزيع شهادات التقدير على لاعبي فريق كرة القدم بالمدرسة، بعد حصولهم على المركز الأول على مستوى المحافظة في بطولة التفوق الرياضي، كما كرّمت أعضاء المكاتب التنفيذية للطلاب في المراحل التعليمية الثلاث: الابتدائية والإعدادية والثانوية.

كما شمل التكريم المعلمين والمعلمات من أعضاء الكنترول تقديرًا لجهودهم وتميزهم في أعمال الامتحانات، إضافة إلى تكريم أخصائيي التربية الاجتماعية بالمدرسة تقديرًا لدورهم الفاعل في دعم الأنشطة الطلابية وتنمية مهارات الطلاب.