قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمواد خام وعشرات المتطوعين.. مؤسسة أبو العينين تشارك في أكبر إفطار جماعي بالمطرية
إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء سهل البقاع تحسبا لغارات على حزب الله
أستاذ قانون دولي: سماح فرنسا لأمريكا باستخدام قواعدها لضرب إيران يجعلها طرفًا مباشرًا في الحرب
واشنطن بوست: الهجوم على إيران يكشف تراجع نفوذ روسيا
الجيش الفرنسي : لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
وزير الاستثمار : ربط 5 جهات حكومية لتسريع زيادة رؤوس أموال الشركات
الجمارك تنجح في تحصيل 7.08 مليون جنيه من بيع 23 لوط سيارات وبضائع بالمزاد العلني
في اتصال هاتفي بالملك عبد الله .. شيخ الأزهر يؤكد تضامنه مع الشعب الأردني
إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر
الرئيس اللبناني يطالب ماكرون بالتدخل لمنع إسرائيل من قصف بيروت
أكبر إفطار جماعي في مصر.. السفيرة نبيلة مكرم وسط أهالي المطرية
القدس تحت الحصار.. إسرائيل تلغي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وتغلق البلدة القديمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرة تعليم جنوب سيناء تكرم المتميزين رياضيا وثقافيا بمدرسة الأهرام التجريبية

مدير تعليم جنوب سيناء تشهد التكريم
مدير تعليم جنوب سيناء تشهد التكريم
ايمن محمد

شهدت الدكتورة وفاء محمد رضا، مديرة مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، احتفالية تكريم الطلاب المتفوقين رياضيًا وثقافيًا، وأعضاء مكتب التربية الاجتماعية، إلى جانب تكريم أعضاء الكنترول بمدرسة الأهرام التجريبية للغات بمدينة طور سيناء، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، بضرورة تشجيع المتفوقين دراسيًا وعلميًا ورياضيًا، ودعم الطلاب المتميزين في مختلف المجالات.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى كمال زرد، رئيس مجلس أمناء المحافظة، وسامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية بالمديرية، وماجدة نوارة، مديرة إدارة المدارس الرسمية للغات، ووليد جعفر، موجه عام التربية الرياضية، والمستشار خلف الهواري، رئيس مجلس إدارة المدرسة، والشيخ إبراهيم أبو بريك، عضو مجلس أمناء طور سيناء.

وكان في استقبال الحضور سالم حبيب، مدير المدرسة، الذي رحّب بالحضور، مؤكدًا أهمية دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع المتميزين في مختلف المجالات، لما تمثله من دور مهم في تنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم.

وخلال الحفل، قامت مديرة المديرية بتوزيع شهادات التقدير على لاعبي فريق كرة القدم بالمدرسة، بعد حصولهم على المركز الأول على مستوى المحافظة في بطولة التفوق الرياضي، كما كرّمت أعضاء المكاتب التنفيذية للطلاب في المراحل التعليمية الثلاث: الابتدائية والإعدادية والثانوية.

كما شمل التكريم المعلمين والمعلمات من أعضاء الكنترول تقديرًا لجهودهم وتميزهم في أعمال الامتحانات، إضافة إلى تكريم أخصائيي التربية الاجتماعية بالمدرسة تقديرًا لدورهم الفاعل في دعم الأنشطة الطلابية وتنمية مهارات الطلاب.

جنوب سيناء تعليم مدرسة الاهرام تكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

ترشيحاتنا

أحمد عصام السيد

أحمد عصام السيد يدخل مواجهة مع أهله بكذبته في فخر الدلتا

مسلسل عرض وطلب

مسلسل عرض وطلب الحلقة الأولى.. سلمى أبو ضيف مطلقة وتبحث عن متبرع بالكلية لوالدتها

ظهور مميز لوليد فواز بشخصية "خليفة" في الحلقة الأولى من بيبو

ظهور مميز لوليد فواز بشخصية "خليفة" في الحلقة الأولى من بيبو

بالصور

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

فيديو

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد