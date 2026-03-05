قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي من إفطار الأكاديمية العسكرية: بناء الإنسان الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية في مصر
وزير السياحة : مصر بعيدة جغرافيًا عن أماكن التوتر في المنطقة .. وتتمتع بالاستقرار
المقاولون العرب يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف مقابل اثنين
احترام كبير .. الرئيس السيسي: محدش من الدارسين بالأكاديمية العسكرية سمع لفظ غير لائق
الاختيار بتجرد وشفافية.. الرئيس السيسي: كان مهم نعمل تجربة أخرى للاهتمام بالإنسان من خلال الأكاديمية العسكرية
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد بدعوة من السعودية
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة ويسجل هدفين متتاليين في مرمى البنك الأهلي بالدوري
ماكرون: ينبغي على إسرائيل أن تمتنع عن أي تدخل بري أو عملية عسكرية بالأراضي اللبنانية
رسميًا.. وليد الركراكي يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغرب
مصطفى بكري: النفط يرتفع إلى 82 دولارا بسبب الحرب على إيران.. ومصر تتكاتف لحماية نفسها
أستاذ جيولوجيا : منطقة الشرق الأوسط قلب منظومة الطاقة في العالم
مرجان: تصريحات رئيس الوزراء تؤكد تأمين احتياجات الدولة وتعزز ثقة الأسواق والمستثمرين

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمود مرجان، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية والمنتجات الاستراتيجية لعدة أشهر قادمة، تأتي في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز الثقة الاقتصادية وطمأنة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وأشار "مرجان"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن تأكيد رئيس الوزراء على وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يرسل رسالة واضحة بأن الدولة تمتلك خطة مدروسة واستباقية للتعامل مع أي تقلبات في الأسواق المحلية أو ضغوط خارجية، ما يضمن استقرار الأسعار ويحد من فرص حدوث أي أزمات غذائية أو تموينية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية، بتوجيهات الرئيس السيسي في تعزيز قدراتها التخزينية، وتنويع مصادر الاستيراد، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الخارج، مشيرًا إلى أن تأمين استمرارية إمدادات الغاز الطبيعي للكهرباء والمصانع يعكس حرص الدولة على الحفاظ على عجلة الصناعة والإنتاج دون أي تعطيل، ما يسهم في حماية فرص العمل وزيادة الصادرات وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح "محمود مرجان" أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن عدم وجود أي قيود على استيراد السلع أو أزمات في تأمين العملة الأجنبية تؤكد متانة الوضع المالي للدولة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، مع الاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلي بكفاءة.

كما شدد نائب الجيزة، على أن تنويع موارد النقد الأجنبي من خلال تعزيز القطاعات السياحية والصادرات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، يمثل دعامة قوية لاستقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، ويجعل مصر أقل تأثرًا بأي تقلبات خارجية مفاجئة.

واختتم النائب محمود مرجان حديثه، بالتأكيد على أن هذه الإجراءات والرسائل الحكومية تعكس قدرة الدولة على إدارة الأزمات الاقتصادية والتخطيط بعيد المدى، بما يعزز ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء، ويضمن استمرار مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.

