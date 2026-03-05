بعد اكتمال النصاب اللائحي .. المحافظين يفتتح عمومية الحزب ويبدأ التصويت

افتتح حزب المحافظين، منذ قليل، أعمال جمعيته العمومية العادية، معلناً انطلاق عملية التصويت لاختيار رئيس الحزب ونوابه وأعضاء الهيئة العليا، وذلك عقب اكتمال النصاب اللائحي المقرر قانوناً بحضور حاشد من أعضاء الجمعية العمومية.

وكانت لجان التنظيم قد بدأت عملها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث استقبلت توافد الأعضاء لتسجيل حضورهم وسط إجراءات تنظيمة دقيقة. وشهد مقر انعقاد الجمعية إقبالاً كثيفاً يعكس رغبة الكوادر الحزبية في المشاركة الفاعلة لرسم الخريطة القيادية للحزب خلال المرحلة المقبلة، في أجواء ديمقراطية متميزة.

وتأتي الانتخابات هذا العام بنظام القوائم، حيث تشتعل المنافسة بين كتلتين رئيستين:

القائمة (1): وتضم مجدي حمدان مرشحاً لرئاسة الحزب، وسامي بدر الدين نائباً.

القائمة (2): وتضم أكمل قرطام مرشحاً للرئاسة، وعمرو الشريف نائباً.

وعلى صعيد متصل، يشتعل السباق الانتخابي على مقاعد الهيئة العليا، حيث يخوض المنافسة 75 مرشحاً من الكوادر والقيادات البارزة بالحزب، سعياً لنيل ثقة القواعد الحزبية. ومن أبرز الأسماء التي تتصدر المشهد الانتخابي: (إيهاب الخولي، إسلام قرطام، مريم فاروق، محمد تركي، وكريم عبد العاطي).

وتأتي هذه العملية الانتخابية لتؤكد التزام حزب المحافظين بتعزيز آلياته الديمقراطية الداخلية، وترسيخ مبدأ تداول السلطة من خلال الاقتراع السري المباشر، مما يمنح الأعضاء الحق الأصيل في اختيار من يمثلهم في دوائر صنع القرار الحزبي.

ومن المقرر أن تستمر أعمال الجمعية العمومية حتى انتهاء كافة الأعضاء من الإدلاء بأصواتهم، لتبدأ فوراً أعمال فرز الأصوات تحت إشراف لجان الحزب المعنية، تمهيداً لإعلان النتائج الرسمية وتشكيل الهياكل القيادية الجديدة.