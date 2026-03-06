الممثلة الجزائرية مريم حليم: لا أندم على قراراتي الفنية وفرصتي الحقيقية لم تأت بعد

أكدت الممثلة الجزائرية مريم حليم أنها لا تشعر بالندم على أي قرار فني اتخذته طوال مسيرتها، مشيرة إلى أنها كانت دائمًا حريصة على اختيار خطواتها بعناية بما يتوافق مع قناعاتها وطموحاتها في المجال الفني.

وأوضحت مريم حليم خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها رغم مشاركتها في عدد من الأعمال، فإنها ترى أن الفرصة الحقيقية التي تنتظرها لم تأتِ بعد، لافتة إلى أنها ما زالت تسعى لتقديم أدوار تبرز قدراتها الفنية بشكل أكبر.

وأضافت أنها لا تقبل المشاركة في أي عمل لمجرد الظهور، مؤكدة أنها سبق ورفضت العديد من العروض لأنها لم تكن ترى أنها ستضيف شيئًا لمسيرتها الفنية.

وشددت مريم حليم على أنها تؤمن بأن النجاح يحتاج إلى صبر واجتهاد، مؤكدة حرصها المستمر على تطوير نفسها والتعلم واكتساب خبرات جديدة، حتى تكون مستعدة عندما تأتي الفرصة التي تطمح إليها.