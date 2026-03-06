الفنانة الجزائرية مريم حليم: أسير بخطوات مدروسة نحو تحقيق طموحاتي

علقت الفنانة الجزائرية مريم حليم على مسألة تحقيق الطموحات الفنية، مؤكدة أن مسيرتها لا تزال مليئة بالأهداف التي تطمح لتحقيقها، وقالت: "لا، لا زلت أحلم بالعديد من الأشياء، الفن غدار أحيانًا، لكنه يحمل أيضًا جماله الخاص".

وأضافت مريم حليم خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم أنها واجهت تحديات وصعوبات من بعض الأشخاص في الوسط الفني، لكنها رفضت الكشف عن الأسماء، قائلة: "حصل لي بعض المواقف، لكن لا أستطيع ذكر التفاصيل".

وأكدت الفنانة الجزائرية أنها لا تحب أجواء القيل والقال أو المشاحنات، مشددة على أنها تسير بخطوات ثابتة ومدروسة، وتعرف جيدًا ما تريد تحقيقه في حياتها المهنية والشخصية.

وقالت: "لا أفكر فيما إذا كان أحد يحاول محاربتي، أنا مركزة على طريقي وما أريده فقط".

أكدت أن النجاح في الوسط الفني يتطلب الحذر والاحتفاظ بالثقة بالنفس، مع الابتعاد عن النزاعات التي لا تفيد، معتبرة أن التركيز على العمل والأهداف هو الطريق الأمثل لتجاوز أي عقبات.