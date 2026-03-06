لذيذة وسهلة .. طريقة عمل السبانخ بالبشاميل

تعد السبانخ بالبشاميل من الأطباق الشهية والمغذية التي يمكن تقديمها على مائدة الغداء، فهي تجمع بين فوائد السبانخ وطعم البشاميل الكريمي اللذيذ.



المكونات:

نصف كيلو سبانخ طازجة مغسولة ومقطعة

بصلة متوسطة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة سمن أو زيت

نصف كيلو لحم مفروم (اختياري)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.



مكونات البشاميل:

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب حليب

ملح وفلفل أسود

رشة جوزة الطيب (اختياري)

طريقة التحضير:

في مقلاة على النار، يسخن السمن أو الزيت ثم تضاف البصلة المفرومة وتقلب حتى تذبل.

يضاف الثوم ثم اللحم المفروم ويقلب جيدًا حتى يتغير لونه وينضج.

تضاف السبانخ المقطعة مع الملح والفلفل، وتقلب لبضع دقائق حتى تذبل ويقل حجمها.

لتحضير البشاميل، تذاب الزبدة في قدر على النار، ثم يضاف الدقيق ويقلب حتى يصبح ذهبي اللون.

يضاف الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام كريميًا، ثم يضاف الملح والفلفل وجوزة الطيب.

توضع السبانخ باللحم في صينية فرن، ثم يسكب البشاميل فوقها.

تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة تقريبًا حتى يصبح الوجه ذهبي اللون.



تقدم السبانخ بالبشاميل ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو الخبز، ويمكن تزيين الوجه بقليل من الجبن المبشور قبل إدخالها الفرن لإضافة نكهة مميزة.