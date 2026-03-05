حفل الإفطار السنوي للتنسيقية .. مائدة مصرية بألوان سياسية

نظّمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حفل الإفطار الرمضاني السنوي لأعضائها، وذلك في إطار تعزيز أواصر التواصل بين الأعضاء وتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان.

وشهد حفل الإفطار حضور عدد كبير من أعضاء التنسيقية، حيث ساد اللقاء أجواء من الود والتقارب، وتبادل الحضور الأحاديث حول عدد من القضايا المجتمعية والشبابية، مؤكدين أهمية استمرار العمل المشترك وتعزيز دور الشباب في المشاركة المجتمعية.

كما عبّر أعضاء التنسيقية عن سعادتهم بتنظيم حفل الإفطار، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات التي تسهم في تعزيز روح الترابط والتعاون بين الأعضاء، وتدعم قيم العمل المشترك في أجواء تسودها روح الأسرة الواحدة.