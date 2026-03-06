شيش طاووق بتتبيلة مميزة.. وصفة سهلة وطعم لا يقاوم

يعد شيش طاووق من أشهر الأطباق المشوية التي تقدم على مائدة الغداء أو العزومات، ويتميز بطعمه اللذيذ وتتبيلته الغنية بالتوابل.

المكونات:

½ كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات

1 كوب زبادي

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

3 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

فلفل ألوان وبصل مقطع (اختياري)

أسياخ خشبية أو معدنية



طريقة التحضير:

1. في وعاء عميق، يخلط الزبادي مع عصير الليمون وزيت الزيتون والثوم والبابريكا والكركم وبهارات الدجاج والملح والفلفل الأسود جيدًا.



2. تضاف مكعبات الدجاج إلى التتبيلة وتقلب جيدًا حتى تتغطى تمامًا، ثم تترك في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، ويفضل طوال الليل.



3. يرص الدجاج في الأسياخ مع قطع الفلفل الألوان والبصل حسب الرغبة.



4. تشوى الأسياخ على شواية ساخنة أو في الفرن مع التقليب حتى ينضج الدجاج ويأخذ لونًا ذهبيًا.



5. يقدم شيش طاووق ساخنًا مع الأرز أو الخبز والسلطة.



يمكن تقديم شيش طاووق مع الثومية أو سلطة الطحينة ليصبح الطعم ألذ وأقرب لطعم المطاعم.