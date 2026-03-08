تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

أثارت تقارير متداولة اهتمام المراقبين بعد الحديث عن استخدام إيران تكتيكًا غير تقليدي في أساليب التمويه العسكري، يعتمد على رسم طائرات ومروحيات عسكرية على الأرض باستخدام الطلاء، بهدف تضليل أنظمة الاستطلاع الجوي والأقمار الصناعية.

وتشير الروايات إلى أن هذه الرسومات صُممت بطريقة تجعلها تبدو أهدافًا حقيقية، ما دفع بعض الجهات المعادية إلى استهدافها بذخائر دقيقة مرتفعة التكلفة.

ويُعد هذا الأسلوب، إن صحت تفاصيله، محاولة لاستنزاف قدرات الخصم وإجباره على استهلاك جزء من مخزون أسلحته في ضرب أهداف وهمية.

ويرى خبراء أن مثل هذه الأساليب تعكس تحولًا في طبيعة الحروب الحديثة، حيث يتداخل الخداع البصري مع الاستراتيجيات العسكرية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: