انطلاق التصويت بانتخابات النقيب العام للمهندسين في أسيوط

أعلن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط بدء العملية التصويتية وفتح اللجان أمام أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات اختيار النقيب العام لمهندسي مصر، إلى جانب انتخاب الأعضاء المكملين بمجلس النقابة العامة.

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار عبد الوهاب نجاتي عبد الوهاب رئيس اللجنة العامة، وعضوية المستشار محمد أسامة عبد البديع نائب رئيس الهيئة، وذلك لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

كما تتولى لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية بأسيوط الجوانب التنظيمية للعملية الانتخابية برئاسة المهندس محمد رمضان عبد الحميد، وعضوية كل من المهندس محمد علي الخطيب والمهندس إسلام رشاد.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بأسيوط 14 ألفًا و642 مهندسًا من أعضاء الجمعية العمومية، يدلون بأصواتهم لاختيار النقيب العام لمهندسي مصر، إلى جانب 11 عضوًا مكملًا لمجلس النقابة العامة موزعين على الشعب الهندسية المختلفة بواقع:

2 مرشحين لشعبة الهندسة الكهربائية

2 مرشحين لشعبة الهندسة المدنية

2 مرشحين لشعبة الهندسة الميكانيكية

2 مرشحين لشعبة الهندسة المعمارية

مرشح واحد لشعبة التعدين والبترول والفلزات

مرشح واحد لشعبة الهندسة الكيميائية والنووية

مرشح واحد لشعبة الغزل والنسيج

وكانت النقابة الفرعية بأسيوط قد شهدت الجمعة الماضية انتخابات لاختيار رئيس النقابة الفرعية ونصف أعضاء مجلس الإدارة، حيث أسفرت النتائج عن فوز المهندس الهيثم عبد الحميد نصر عبد الله بمنصب رئيس النقابة الفرعية بأسيوط بعد حصوله على 1479 صوتًا بنسبة تقارب ال ٧٥ %، في فوز كبير عكس ثقة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية في قيادته للنقابة خلال المرحلة المقبلة.

كما أسفرت انتخابات مجلس الإدارة عن فوز عدد من المرشحين بمقاعد الشعب الهندسية المختلفة، وهم: شعبة الهندسة الكهربائية: المهندس أحمد محمد أحمد عبد العال المهندسة ميرفت زوزو متري الدكتور مهندس وائل محمد أحمد محمد شعبة الهندسة المدنية:المهندس حازم حسن الخشت المهندس عبد الله فتحي هشام

شعبة الهندسة المعمارية:المهندس حسن حسن خلف المهندس جمال سيد علي.