الرئيس اللبناني يستقبل رؤساء الحكومة السابقين لمناقشة كيفية مواجهة العدوان الإسرائيلي
عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي
حرب إيران.. معسكر منتخب مصر في مارس يواجه شبح الإلغاء
شاهد.. الفريق كامل الوزير يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين
من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 مارس 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة
الملكة تربعت على العرش.. شقيق ياسمين عبد العزيز يشيد بها في دراما رمضان
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
وجع قلبي.. شمس البارودي بعد مشاهدتها مسلسل أصحاب الأرض
الصحفيين تفتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية
بدء موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت
مصر تسعى لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار مع كوريا الجنوبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انطلاق التصويت بانتخابات النقيب العام للمهندسين في أسيوط

إيهاب عمر

أعلن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط بدء العملية التصويتية وفتح اللجان أمام أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات اختيار النقيب العام لمهندسي مصر، إلى جانب انتخاب الأعضاء المكملين بمجلس النقابة العامة.

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار عبد الوهاب نجاتي عبد الوهاب رئيس اللجنة العامة، وعضوية المستشار محمد أسامة عبد البديع نائب رئيس الهيئة، وذلك لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

كما تتولى لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية بأسيوط الجوانب التنظيمية للعملية الانتخابية برئاسة المهندس محمد رمضان عبد الحميد، وعضوية كل من المهندس محمد علي الخطيب والمهندس إسلام رشاد.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بأسيوط 14 ألفًا و642 مهندسًا من أعضاء الجمعية العمومية، يدلون بأصواتهم لاختيار النقيب العام لمهندسي مصر، إلى جانب 11 عضوًا مكملًا لمجلس النقابة العامة موزعين على الشعب الهندسية المختلفة بواقع:
2 مرشحين لشعبة الهندسة الكهربائية
2 مرشحين لشعبة الهندسة المدنية
2 مرشحين لشعبة الهندسة الميكانيكية
2 مرشحين لشعبة الهندسة المعمارية
مرشح واحد لشعبة التعدين والبترول والفلزات
مرشح واحد لشعبة الهندسة الكيميائية والنووية
مرشح واحد لشعبة الغزل والنسيج

وكانت النقابة الفرعية بأسيوط قد شهدت الجمعة الماضية انتخابات لاختيار رئيس النقابة الفرعية ونصف أعضاء مجلس الإدارة، حيث أسفرت النتائج عن فوز المهندس الهيثم عبد الحميد نصر عبد الله بمنصب رئيس النقابة الفرعية بأسيوط بعد حصوله على 1479 صوتًا بنسبة تقارب ال ٧٥ %، في فوز كبير عكس ثقة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية في قيادته للنقابة خلال المرحلة المقبلة.

كما أسفرت انتخابات مجلس الإدارة عن فوز عدد من المرشحين بمقاعد الشعب الهندسية المختلفة، وهم: شعبة الهندسة الكهربائية: المهندس أحمد محمد أحمد عبد العال المهندسة ميرفت زوزو متري الدكتور مهندس وائل محمد أحمد محمد شعبة الهندسة المدنية:المهندس حازم حسن الخشت المهندس عبد الله فتحي هشام
شعبة الهندسة المعمارية:المهندس حسن حسن خلف المهندس جمال سيد علي.

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

كريم فواد

هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب

مباراة الزمالك وبيراميدز

واحتكم الأمر.. الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء الزمالك وبيراميدز

أفشة ومروان عطية

مروان عطية يحتفل بعيد ميلاد أفشة.. ماذا قال؟

نادي الترسانة الرياضي

بعد إعتذار مؤمن عبدالغفار.. تشكيل جهاز نادي الترسانة الفني كاملا

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

