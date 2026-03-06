قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة فيديو جمع سيدة وشاب صغار الكلاب في جوال بلاستيك بالإسكندرية
الرئيس اللبناني يستقبل رؤساء الحكومة السابقين لمناقشة كيفية مواجهة العدوان الإسرائيلي
عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي
حرب إيران.. معسكر منتخب مصر في مارس يواجه شبح الإلغاء
شاهد.. الفريق كامل الوزير يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين
من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 مارس 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة
الملكة تربعت على العرش.. شقيق ياسمين عبد العزيز يشيد بها في دراما رمضان
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
وجع قلبي.. شمس البارودي بعد مشاهدتها مسلسل أصحاب الأرض
الصحفيين تفتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية
بدء موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تبحث دعم الجهود التنموية والاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بالبحر الأحمر

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبل الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر،  المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والوفد المرافق لها فى مستهل زيارتها لمحافظة البحر الأحمر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الجهود التنموية والاجتماعية المقدمة للأسر الأولى بالرعاية.

في بداية اللقاء، رحّب محافظ البحر الأحمر بنائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين محافظة البحر الأحمر ووزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحسين الظروف المعيشية لأبناء المحافظة الساحلية، وتعزيز برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

ومن جانبها، تقدمت  المهندسة  مرجريت  صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي  بخالص التهنئة لمحافظ البحر الاحمر بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتكليفه محافظا للبحر الأحمر، متمنية له التوفيق في استكمال مسيرة التنمية بمختلف مدن البحر الأحمر ، ومؤكدة حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم جهود المحافظة وتعزيز التعاون المثمر في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والتنموية وبما يسهم فى  تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتقديم  خدمة متميزة لهم.

واستعرضت المهندسة مرجريت صاروفيم جهود الوزارة في ملف الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية بما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة، موضحة أن الرؤية الحالية تركز على الحماية من أجل الإنتاج، والعمل على التمكين لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا على الخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد، ومؤكدة على الدور الهام التشاركي لمؤسسات المجتمع المدني كضلع ثالث لتحقيق المستهدفات التنموية ووفق رؤية مصر 2030.

كما تناولت صاروفيم جهود الوزارة لدعم الأسرة المصرية عبر عدد من آليات العمل والبرامج، خاصة ما يتعلق بالتوعية، مؤكدة أن الأسرة تعد  العامل الأساسي لبناء  الأجيال وتهيئتها فى مواجهة التحديات المتزايدة في عالم تتسارع فيه وتيرة التغيير ويتسم بالتنوع الثقافي والتطور السريع وبما يتطلب توفير  الوعي والقدرة على  تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية والتراث والأصالة والتأقلم مع التنوع وقبوله  ويأتي ذلك من خلال نهج عمل تشاركي مع كافة المؤسسات المعنية بالمجتمع.

كما شهد اللقاء استعراض  جهود برنامج «مودة» ودوره في دعم التماسك الأسري والحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال نشر الوعي بأسس بناء العلاقات الأسرية السليمة، إلى جانب المبادرة الوطنية الجديدة «مودة.. تربية.. مشاركة» التي تستهدف توعية الأسر المصرية وتنفيذ تدخلات تستهدف الأطفال في مختلف الفئات العمرية، بما يؤكد الدور المحوري للأسرة في بناء شخصية الطفل وتنشئته.

ومن جانبه، أكد محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي أهمية دعم الأسر وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى ضرورة توفير فرص لتسويق منتجات الأسر المنتجة والحرف اليدوية وأهمية إقامة معرض دائم بمدينة الغردقة نظرًا لطبيعتها السياحية واستقبالها أعدادًا كبيرة من الزائرين من مختلف دول العالم، مع دراسة تعميم الفكرة في باقي مدن المحافظة.

وأوضح المحافظ أن محافظة البحر الأحمر تُعد نافذة مصر السياحية على العالم، حيث تستقبل المحافظة عارضين من مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يتيح فرصة كبيرة لأهالي مدن المحافظة لعرض وتسويق منتجاتهم اليدوية والحرفية، بما يسهم في دعم الأسر وتحسين دخولها.

وناقش اللقاء عددا من التحديات التي تواجه الأسر بمحافظة البحر الأحمر، حيث استعرض الحضور من ممثلي الجهات التنفيذية والمجتمع المدني  المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسر بمختلف مدن المحافظة، مع التأكيد على إعداد خريطة متكاملة لتلك المشكلات ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين محافظة البحر الأحمر ووزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، والعمل على تنفيذ برامج ومبادرات تسهم في تعزيز التماسك الأسري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

شهد اللقاء حضور ماجدة حنا نائبة محافظ البحر الأحمر، ورندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج «مودة»، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، ومحمد حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، وشريف إسماعيل مدير مكتب نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى ، إلى جانب عدد من مديري المديريات الخدمية والقيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني بالمحافظة .

محافظ البحر الأحمر مرجريت صاروفيم وزيرة التضامن الاجتماعي البحر الأحمر التعاون المشترك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

كريم فواد

هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. جوجل تخفض عمولة متجر التطبيقات وتمهد لعودة فورتنايت

تويوتا bZ7

مواصفات تويوتا bZ7 الجديدة.. كم يبلغ سعرها؟

رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

شاهد.. رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

بالصور

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد