بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 178 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (27 فبراير : 5 مارس 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 27 فبراير 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية وقيادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بالتعديلات اللازمة علي الهياكل التنظيمية بالوزارة وذلك في ضوء التعديل الوزاري الأخير ودمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة ، بما يدعم كفاءة منظومة العمل ويواكب متطلبات المرحلة الحالية من خلال مواءمة الهياكل التنظيمية مع الاختصاصات الجديدة أو المعدلة التي ترتبت على التعديل الوزاري.

كما التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع الدكتور محمد علي قربان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتنسيق الشراكة وتبادل الخبرات في إدارة المحميات الطبيعية، إلى جانب التعرف على التجربة السعودية في صون المحميات وحمايتها، وتطوير آليات الرصد والدراسة والمتابعة وتفعيل الاقتصاد الأزرق بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل البيئي وتحقيق الاستدامة البيئية على المستويين الوطني والإقليمي وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز الوطنى.

*السبت 28 فبراير 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مفصلًا حول مستجدات تنفيذ برنامج بناء القدرات بالتنمية المحلية والبيئة والشراكات مع الجامعات المصرية الراغبة فى الإنضمام إلى مبادرة الوزارة لبناء الكوادر البشرية بالتعاون مع الجامعات، إلى جانب متابعة الأنشطة التدريبية والعلمية وخطة تطوير التدريب المعتمدة لمركز سقارة، حيث أشار التقرير إلي أن الوزارة تمضي بخطوات متسارعة في تنفيذ مبادرة بناء الكوادر البشرية بالتعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المصرية، في إطار خطة تطوير التدريب وبناء الإنسان بالمحليات وفق برنامج عمل الحكومة 2024–2027.

*الأحد 1 مارس 2026:*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، النائبة وفاء السرنجاوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية وعضو لجنة الطاقة والبيئة، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل والتكامل بين الوزارة والسلطة التشريعية بما يدعم جهود الدولة في الملفات البيئية والتنموية، حيث تناول اللقاء استعراض أوضاع الأفرع الإقليمية التابعة للوزارة، وأبرز التحديات التي تواجهها، وأكدت الوزيرة أن تطوير أداء تلك الفروع يمثل أولوية رئيسية خلال الفترة المقبلة، مع العمل على رفع كفاءة البنية الإدارية والفنية بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بدفع وتيرة العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية خلال الاجتماع مع المحافظين الجدد ونوابهم عقب أداء اليمين الدستورية لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة.

كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، كل من النائب ضياء الدين داود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، والنائب نادر الداجن وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء اللجان البرلمانية، وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الملفات والموضوعات الخاصة بمنظومة العمل بالمحافظات وجهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

*الأثنين 2 مارس 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبى لمجزر سمسطا بمحافظة بني سويف بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 23 مليون جنيه ضمن موازنة الوزارة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

وقامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بزيارة إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة ، حيث التقت مع اللواء محمود شعراوي رئيس لجنة الإدارة المحلية، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من السادة أعضاء لجنة الإدارة المحلية، في إطار تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المشترك بين الحكومة والسلطة التشريعية لدعم جهود التنمية بالمحافظات.

*الثلاثاء 3 مارس 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول أبرز الجهود المبذولة فى ملف القضية السكانية خلال شهر فبراير 2026 فى إطار تحقيق الأهداف القومية للخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية 2023، حيث نفذت وحدات السكان 1473 نشاطًا تدريبيًا وتوعويًا وقوافل خدمية في 24 محافظة، استفاد منها 112 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية، منهم 59 ألفًا بمحافظات الوجه القبلي، و42 ألفًا بالوجه البحري، و6.5 آلاف بالمحافظات الحضرية، و5 آلاف بالمحافظات الحدودية .

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ (28) لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة ، خلال الفترة من 10/1/2026 وحتى 27/2/2026، وأشار التقرير إلي إزالة (26,845) مخالفة من مستهدفات الموجة تضمنت تعديات على أملاك الدولة ومتغيرات مكانية غير قانونية وتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية .

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة إجتماعاً مع جميع السادة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس من مقر غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة وذلك لمتابعة ملفات تقنين أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية والموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة.

*الأربعاء 4 مارس 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً بمقر الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويغطي المشروع أربعة محافظات: الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان .

وعقدت وزارة التنمية المحلية والبيئة جلسة تشاورية حول دور القطاع الخاص في إدارة مرفق المخلفات بمدينة العاشر من رمضان والتي نظمها مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى التابع للوزارة بالمقر الثقافى البيئي التعليمي بيت القاهرة الفسطاط وذلك بحضور ممثلي البنك الدولي، وعدد من ممثلي القطاع الخاص، والجمعيات الأهلية، وممثلي محافظة القليوبية.

وتلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا بشأن الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحجاز بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق الداخلية بالمحافظات، وتحسين جودة البيئة العمرانية وتعزيز كفاءة المحاور الحيوية.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الحادي والثمانين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمتابعة عدد من الملفات والموضوعات الهامة.

*الخميس 5 مارس 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعا، لبحث تطوير ورقمنة منظومة خدمة شكاوى المواطنين، ومتابعة مستجدات رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي IDEIA))، وذلك في إطار خطة الوزارة لتسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يضمن تقديم خدمة بيئية أكثر سرعة وشفافية ودقة، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة.

وتلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج المتابعة التي يجريها مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في تنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء والتعديات، إلى جانب متابعة حملات رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة بالشوارع.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة القاهرة .