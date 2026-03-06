قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إثارة وندبّة كروية: دورة أبوصوير الرمضانية تدخل "مرحلة الحسم" بوصول الثمانية الكبار

الإسماعيلية انجي هيبة

 تستمرالأجواءالرمضانية بمركز شباب أبوصوير في الاشتعال، حيث وصلت دورة كرة القدم الخماسية إلى محطتها الأكثر إثارة، بإعلان المتأهلين لـ دور الـ 8، وذلك بعد منافسات شرسة وصراع كروي ممتع جمع بين 32 فريقاً من خيرة شباب المنطقة.

تأتي  البطولة تحت رعاية  النائب سيد عبد الجليل والنائب سامي سليم، اللذين حرصا على دعم  العرس الرياضي  الذي يجمع أهالي أبوصوير على قلب رجل واحد في ليالي الشهر الكريم.

 هذا وقد حضر مراسم القرعة الدكتور إيهاب صلاح، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، مؤكداً على أهمية هذه الدورات في اكتشاف المواهب وتعزيز الروح الرياضية. كما شهدت الفعاليات حضور كل من المهندس فوزي عبد الله، المهندس أحمد رشدي.

بعد مباريات اتسمت بالندية والمهارة العالية، نجحت 8 فرق في حجز مقاعدها في الدور ربع النهائي، وهي الفرق التي يعلق عليها الجمهور آمالاً عريضة في تقديم وجبة كروية دسمة. وجاءت قائمة المتأهلين كالتالي:
السامبا، كافيه ٥٪؜، ⁠الواصفيه، 
أبوخروع، الزغميري،  ⁠أبوصوير البلد، ولاد البلد ، الشهيد عادل السيد.

هذا ويحلم الجميع بحمل الكأس في العرس الرياضي الرمضاني.
 

