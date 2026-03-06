حملة نظافة مكبرة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين البيئة بحلايب

نفذت الوحدة المحلية لمدينة حلايب، حملة نظافة مكبرة بقرية أبو رماد أسفرت عن رفع أكثر من طنين من المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف حملات النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن والقرى.

جاءت الحملة بتعليمات العميد طارق لطفي، رئيس مدينة حلايب، حيث قاد تنفيذها آدم حامد، رئيس قرية أبو رماد، واستهدفت تطهير ورفع المخلفات من عدد من الشوارع والمناطق الحيوية داخل القرية.

وأسفرت أعمال الحملة عن جمع ونقل أكثر من طنين من القمامة إلى المقلب العمومي المخصص للقرية، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والصحة العامة وتحسين مستوى النظافة داخل القرية.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار تنفيذ حملات النظافة بشكل دوري في مختلف مناطق المدينة والقرى التابعة لها، ضمن خطة عمل تستهدف رفع كفاءة منظومة النظافة وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.