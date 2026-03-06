قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
الزمالك والاتحاد السكندري.. شوبير يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك
بتخفيضات من 25 إلى 30 % .. محافظ القاهرة يفتتح معرض أهلا بالعيد
استهداف مطار البصرة الدولي باستخدام طائرة مسيرة
حملة نظافة مكبرة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين البيئة بحلايب

ابراهيم جادالله

نفذت الوحدة المحلية لمدينة حلايب، حملة نظافة مكبرة بقرية أبو رماد أسفرت عن رفع أكثر من طنين من المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف حملات النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن والقرى.

جاءت الحملة بتعليمات العميد طارق لطفي، رئيس مدينة حلايب، حيث قاد تنفيذها آدم حامد، رئيس قرية أبو رماد، واستهدفت تطهير ورفع المخلفات من عدد من الشوارع والمناطق الحيوية داخل القرية.

وأسفرت أعمال الحملة عن جمع ونقل أكثر من طنين من القمامة إلى المقلب العمومي المخصص للقرية، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والصحة العامة وتحسين مستوى النظافة داخل القرية.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار تنفيذ حملات النظافة بشكل دوري في مختلف مناطق المدينة والقرى التابعة لها، ضمن خطة عمل تستهدف رفع كفاءة منظومة النظافة وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

